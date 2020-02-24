Почему мы кормим чужую науку в условиях санкций?

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 682 от 15 мая 2018 г. Министерство науки и высшего образования РФ осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сферах: высшего образования; научной, научно-технической и инновационной деятельности, нанотехнологий; и т.д.

В декабре 2013 г. прежним руководством Министерства образования и науки РФ был издан приказ № 1324, имеющий антиконституционный характер.

Мы надеялись, что Министерство науки и высшего образования отменит этот приказ в части, противоречащей конституционным принципам и суверенитету России.Но голос ученых не слышен, несмотря на то, что ученые криком кричали о вреде этих критериев на двух российских профессорских форумах (в 2018 и 2019 гг.), которые проводит РПС – Российское профессорское собрание.

Менеджеры от науки на жалобы ученых отвечают, что они-де выполняют указы Путина, нацпроекты, в соответствии с которыми российская наука должна соответствовать мировым стандартам. Но ни в одном указе Президента РФ не говорится о том, что мы должны кормить чужую науку, да ещё в условиях антироссийских санкций.

Появились критические публикации в СМИ, в научных журналах, и даже В.В. Путин говорил о засилье приказного нормотворчества, попирающего закон. А воз и ныне там.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 называется «Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию». Пункт 2 Приложения № 4 к этому приказу называется «Показатели научной деятельности вузов».

Эти показатели фактически легализовали дискриминацию российских ученых по сравнению с зарубежными, числящимися в России совместителями. Так, во многих вузах России числятся иностранные ученые, которые или вообще не работают в России, или «работают» наездами раз в год (на конференции), причем за ту же или даже большую оплату труда.

Отчитываются совместители теми же статьями, что и по основному месту работы (в своей стране). Такая отчётность противоречит запрету двойной бухгалтерии, закреплённому в ФЗ № 273 «О противодействии коррупции». Однако такие мнимые показатели отчётности стимулируются показателями, введёнными вышеназванным Приказом.

В Приказе закрепляется приоритет зарубежных публикаций перед публикациями в отечественных научных журналах. Пресловутый индекс Хирша зависит от зарубежных публикаций вне зависимости от их содержания.По сути, это прямое ущемление национальных интересов, что в условиях западных санкций смотрится особенно одиозно: запад давит санкциями, а мы продолжаем капитализировать их журналы, попутно повышая рейтинг их журналов и расценки на публикации в них. Возник «хиршевый бизнес» (услуги по повышению индекса цитирования до заказанного уровня).

Бизнес этот вырос из потребности ученых в повышении индекса Хирша, которая, появившись незаметным червячком-пунктом министерского приказа, уже превратилась в гидру, пожирающую суть науки, подменяющую содержание научных результатов их сомнительными проявлениями.

В настоящее время цены на посреднические услуги фирм, паразитирующих на потребности в публикациях Scopus, выросли неимоверно: за публикацию в течение 18 месяцев требуют 3 тыс. $, в течение 12 мес. – 4 тыс. $. Индекс Хирша за рубежом давно научились повышать по принципу «одной петли» (цитирование между «своими»). Наука за рубежом – бизнес со всеми его волчьими законами. Там ученые хорошо получают за свои публикации.

Наши ученые ничего не получают за опубликованные статьи. Наоборот, они сами платят за опубликование своих же статей. Получается, платят за свой же кропотливый труд! Безнравственно требовать от преподавателя публикаций, которые многократно превышают зарплату преподавателя вуза. Оплачивают зарубежные публикации, прежде всего, те, кто покупает диссертации «под ключ», деньги у них есть. Появился даже термин «диссертационная коррупция».

Если перевести критерии оценки научной деятельности вузов, установленные в Приказе №1324, на простой язык, это означает следующие процессы, которые, как цунами, обрушились на вузы:

1) фетишизация количества цитирований, особенно в зарубежных журналах;

2) приоритет публикаций и цитирований в зарубежных журналах и изданиях;

3) вытеснение пенсионеров, в т.ч. профессоров, под видом омоложения кадров;

4) создание преимуществ для иностранных ученых;

5) лишение преподавателей части зарплаты (премий), если у них нет договоров с хозяйствующими субъектами (п.2.7 Приказа № 1324);

6) коммерциализация образования.

Пункты 2,6, 2.7 Приказа заставляют вузы самим зарабатывать путём заключения договоров с хозяйствующими и иными субъектами, и вуз вынужден, в свою очередь, заставлять своих преподавателей, в т.ч. гуманитариев, заключать такие договоры: объём НИОКР в расчёте на одного научно-педагогического работника (в тыс. рублей).

В результате вузы обязывают своих преподавателей приносить ежегодно доход вузу (в одних вузах – минимум 50 тыс. руб. на преподавателя, в других эта минимальная сумма доходит до двухсот тыс. рублей).

Преподаватели, не имея возможности заключить реальный договор по «научно-консультационному» обслуживанию фирмы, ищут какую-нибудь фирму по принципу знакомства с её руководителем, несут в эту фирму свои кровные за липовый договор, по которому фирма эту же сумму перечисляет в кассу вуза.

Иначе будет считаться, что преподаватель не выполнил показатели НИОКР и его могут лишить премии, а то и не заключить контракт на новый срок.

Критерии введены для попадания вузов в международные рейтинги. Но мы в них не попадем (разве что МГУ), ибо неравны стартовые условия.

Бюджет Гарварда – почти 2/3 образовательного бюджета России. Коммерциализация начисто убивает российские традиции, воспитательный дух образования.

Все эти критерии-2013 насаждают культ преклонения перед западной наукой, их журналами, их учеными. Почему-то считается, что именно они задают мировой уровень научных достижений, а мы – на задворках научной цивилизации. Весьма сомнительная и вредная установка.

Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ 1.03.2018 г. сопровождалось видеорядом достижений в военной технике. Мы в этих сферах науки не на задворках цивилизации. Но можно ли себе представить, чтобы этих ученых заставляли публиковать свои работы за рубежом? Абсурд. Но почему же этот абсурд фактически легализован в вузовской науке?

Почему многие технари, дабы не выдать государственных тайн и не навредить приоритетам России, вынуждены воевать с властями, не дающими гранты при отсутствии зарубежных публикаций? О такой войне физика-ядерщика с «эффективными менеджерами» рассказал в своем интервью М.В. Флинт (Чужая наука за российские рубли//Аргументы Недели, 8.02.2018). Физик победил, лишь обратившись в ФСБ, понимая, что «менеджеры от науки» толкают его на госизмену.

А что касается гуманитариев, то за рубежом охотнее публикуют статьи, в которых критикуется российская действительность.

Министерские критерии со всех сторон, как ни крути, подрывают национальный суверенитет России.

Неконституционность критериев-2013 мы усматриваем в том, что они легализовали дискриминацию наших ученых и наших научных журналов. А между тем, ограничение прав ППС либо, наоборот, создание кому-то преимуществ вне зависимости от законных критериев (реальных способностей, деловых качеств, достижений, творчества), есть дискриминация.

Согласно ст.3 ТК РФ «никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества» в зависимости от прямо названных в законе, «а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника».

Данная статья зеркально отражает положение ч.2 ст.19 Конституции РФ, где говорится о том, что «государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо» от названных в данной статье обстоятельств. Среди таких обстоятельств и Конституция РФ называет имущественное положение, место жительства. Почему министерские критерии особо ценят зарубежных ученых, живущих и работающих за рубежом, а у нас только числящихся совместителями?

Когда вуз отчитывается публикациями зарубежного ученого, вузу дают высший балл, что, в свою очередь, влияет на уровень бюджетного финансирования вуза. Отсюда и более высокая оплата зарубежных совместителей по сравнению со своими земляками, работающими и «за того парня».Получается фантастическая картина: запад душит Россию санкциями, а Россия продолжает подкармливать их ученых, их науку, их журналы. А публикации в наших журналах мы сами считаем менее ценными, менее значимыми и престижными, чем зарубежные публикации.

Не есть ли это прямое предательство национальных интересов?

* * *

Новые критерии научной деятельности вузов положили начало новому витку унижения профессуры. На Первом профессорском форуме, состоявшемся 1.02.2018 г. в РУДН, прозвучала фраза: «Профессура в России ликвидирована как класс!».

При советской власти профессор получал на уровне первого секретаря райкома КПСС. Но даже не это главное, ведь все пострадали в 90-е. Главное то, что профессор, ценимый ранее как основатель и хранитель, столп научной школы, в условиях наступившей коммерциализации стал для вуза как бы обузой, особенно если ему за 70.

В некоторых самарских вузах реализуется установка освобождать пространство от преподавателей за 70 вне зависимости от их заслуг. Делается это разными путями: объединяют две кафедры в одну, и «обиженные» уходят сами, а тем, которые не догадываются уйти, намекают на необходимость омоложения кадров.

Здесь явная дискриминация по возрасту. Между тем, под видом омоложения скрывается гнусная тенденция коммерциализации, когда профессор со своими регалиями и заслугами становится экономически невыгоден вузу, которому легче содержать двух-трех низкооплачиваемых молодых преподавателей с интенсивной нагрузкой, чем одного профессора. Профессура невыгодна вузу, поставившему на поток зарабатывание денег.

В России 29 тысяч 800 профессоров: 1 профессор на 5 тысяч россиян. Самый низкий показатель в европейских странах. Возраст половины профессоров – за 60. Речь идет о вымирании профессуры не только в фигуральном, но и в прямом смысле слова. Но ведь вместе с профессорами умирают и научные школы. Это проблема нашего интеллектуального суверенитета.

Вузовская наука славится традициями, нравственной атмосферой, научными школами, аспирантурой. Но и аспирантуру унизили так же, как и профессоров. Смысл аспирантуры был в том, чтобы лучшие выпускники учились у лучших профессоров. Теперь в аспирантуру за деньги может поступать троечник. Не обязательной стала защита диссертации по окончании аспирантуры. С 2008 г. намечается продлить аспирантуру до пяти лет, благо, деньги за обучение платит аспирант. А преподносится это как забота о науке.

Ректор РУДН, вице-президент РАН А.Р. Хохлов напомнил, что в 90-е годы образовался Российский союз ректоров, призванный помочь вузам выживать. В итоге ректорам дали зарплату, раз в 10-20 превышающую профессорскую. Профессор – нищий класс по сравнению с любым управленцем.

Согласно ст.37 Конституции РФ «каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду» (ч.1) и каждый имеет право «на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации» (ч.2).

Установление преимуществ иностранным ученым создает также трудно преодолимый конфликт интересов, ведь субъектом этого конфликта является иностранный ученый, а у нас в крови – уважение к «гостям».

Однако руководители от образования научились обходить нормы о конфликте интересов, в том числе с помощью Федерального закона «О персональных данных», превращая в конфиденциальные те персональные данные, которые раньше были общедоступными, например, учебную нагрузку. Система скрывает выгодных «подснежников» и освобождается от любопытных возмутителей спокойствия.

Кроме того, вытеснение профессоров осуществляется под видом чтения магистерских курсов лекторами-практиками. Кого только не принимают в качестве преподавателей магистерских курсов, причем делается это без конкурса с явным злоупотреблением и расширительной трактовкой ч.3 ст.332 ТК РФ, позволяющей принимать на должности ППС совместителей без конкурса сроком на один год. И принимают много лет подряд каждый раз на год.

Чтобы вырастить профессора, вузу требуется 15-25 лет. Каждый профессор – это имя, достижение вуза. В других странах статус профессора давно поднят на должную высоту. В свое время профессор А.И. Казанник (экс-Генпрокурор РФ) был на стажировке в Германии и поразился тому, что к каждому профессору прикрепляют до четырех оплачиваемых помощников.

В Германии шкала оплаты труда ППС зависит от оплаты труда профессора, а в паспорте профессора проставляется слово «professor». И обращаться к такому гражданину принято со словом «профессор».

Некоторые выводы. Нельзя сводить университеты к коммерческим структурам, торгующим знаниями. Университет – особая академическая среда, в которой звание профессора является достоянием вуза и науки в целом. Иначе посыплются, как песок, все остальные образовательные ценности.

Установленные приказом №1324 критерии оценки научной деятельности вузов легализовали дискриминацию отечественных ученых по сравнению с зарубежными. Все это подается под соусом международного научного обмена и повышения публикационной активности вуза в зарубежных изданиях.

Никакая красивая обертка не подсластит горькую пилюлю дискриминации и ущемления национальных интересов.Нужно как можно быстрее отменить Приказ №1324 в его дискриминационной части.

Необходимо возвести в ранг национальной идеи повышение престижа отечественных научных журналов.

Как заявил членкор РАН Михаил Владимирович Флинт, для этого нужно выделить всего-то 350-370 млн. руб. в год в течение трех лет (Чужая наука за российские рубли. Кто заставляет наших ученых отдавать свои идеи на Запад // Аргументы недели, 8.02.2018).

Не та сумма, в которую обошлась, например, «Зенит-Арена» (43 млрд.).

Приложение: Боброва Н.А. «О неконституционности критериев оценки научной деятельности вузов, установленных в 2013 г.» // Конституционное и муниципальное право. 2018. №6 С.42-46.

По электронной почте ученым разослано приглашение опубликовать свои статьи в новой серии российских журналов. Однако среди многочисленных требований, предъявляемых к публикации, наиважнейшее требование – должно быть не менее (!) 50% ссылок на зарубежные издания (а всего ссылок должно быть не менее 20). Для естественных наук такое требование, может, и естественно. Но вряд ли оно оправдано для гуманитарных наук. Нас искусственно заставляют повышать их индекс Хирша.

Может, нам кто-то диктует эти требования из-за рубежа? А то мы не слишком активно там публикуемся.

Вот, к примеру, интернет-объявление:

Приведем интернет-сообщения, которые приходят ученым:

– Добрый день, предлагаем Вам повысить индекс Хирша с нашей помощью!

Во вложении таблица с несколькими вариантами повышения Вашего индекса Хирша до 13, 15, 17. Если нужно, то мы можем повысить индекс Хирша выше 17-ти (дайте знать).

Зеленым цветом выделено требуемое количество цитирований, которое необходимо иметь по соответствующей публикации для достижения указанного ИХ.

Итоговая стоимость указана в нижней строчке. Мы отобрали самые экономичные варианты Ваших статей для цитирования.

Но если у Вас в приоритете другие публикации из Вашего профиля в РИНЦ, то напишите об этом – мы сделаем перерасчет данной таблицы.

Если по таблице есть вопросы – пожалуйста, задавайте. С наилучшими пожеланиями,

Менеджер по работе с клиентами Коллегии независимых авторов «Научник»

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Критерии оценки научной деятельности вузов в приказе №1324:

2.1. Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников.

2.3. Количество цитирований в индексируемой системе цитирования РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников.

2.4. Количество статей в научной периодике, индексируемой системе цитирования Scopus.

2.5. Количество статей в научной периодике, индексируемой системе цитирования Web.

2.7. Объём НИОКР в расчёте на одного научно-педагогического работника (пункты 2.6 и 2.7 – в тыс. рублей).

2.14. Численность / удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих степень кандидата наук до 35 лет, доктора наук – до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников.

3.7. Численность / удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-педагогических работников – человек %.

Профессорам Бобровой Н.А. и Осейчуку В.И.

Уважаемая Наталья Алексеевна и Владимир Иванович!

Отвечаю на запрос о критериях оценки научной деятельности.

В Республике Беларусь перечисляют публикации за отчётный период с указыванием реквизитов (журнал или сборник, год издания, номер журнала, данные сборника, страницы).

Лучшими достижениями считаются монографии и публикации в изданиях ВАК.

Представляется также список конференций, в которых ученый принял участие, названия его докладов.

Понятия «мусорных» публикаций и «мусорных» конференций в Беларуси не существует: такое деление неприемлемо для науки.

В Беларуси нет критерия оценки научной деятельности вузов и ППС по ИХ (индексу Хирша), как нет и преимущественной (более высокой) оценки публикаций, относящихся к системе цитирования в Scopus, Web of Science.

В Беларуси преподавателя не наказывают за то, что у него нет договора с хозяйствующим субъектом.

В Беларуси нет критерия дополнительных баллов вузу за количество денег, которые ППС приносит вузу в рамках хозяйственных (консультационных) договоров. Задача ППС – преподавать, а не зарабатывать деньги по договорам, которые к тому же большинству специалистов заключать проблематично, например, юристам-теоретикам, конституционалистам, филологам, историкам и т.д.).

С уважением, Д.М. Демичев

доктор юридических наук, профессор,

заведующий кафедрой теории и истории права

Белорусского государственного экономического

университета.

Наталья Боброва,

доктор юридических наук,

профессор кафедры конституционного права

Тольяттинского госуниверситета,

Заслуженный юрист РФ