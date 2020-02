Почем болт для Пентагона

Как полагаете, сколько стоит для Пентагона обычный металлический болт? Ну, в разряде «военных закупок»? Копеечное дело, полагаете? Ответ будет ниже, а пока…А пока два свежих сообщения из американской прессы.

Первое. Корпорация «Northrop Grumman Corp.» получит до 13 млрд долларов до 2025 года на научно-исследовательские работы по созданию ракеты на замену устаревшей МБР Minuteman III. Эта сумма будет выделяться до 2025 года частями. После этого потребуется ещё 7,3 млрд долларов для завершения этапа исследований. И еще 61 млрд долларов с 2026 года США потратят на закупки новых МБР. Первая ракета может быть поставлена только… в 2029 году. Это – от Bloomberg.

Общие траты – 80 миллиардов долларов с гаком. А, «взлетит» или «не взлетит» станет ясно лишь спустя десятилетие…Второе сообщение. ВМС США заявили, что собираются оснастить многоцелевые подводные лодки типа «Virginia» ракетами с гиперзвуковыми планерами C-HGB. В 2021 финансовом году только на разработку и исследования по программе будет потрачен 1 млрд долларов. Расходы на производство пока не оценены…

Зато оценены и опубликованы реальные цены, по которым Пентагон закупал товары для своих нужд.

Сегодня эта история превращается в сагу о поисках нескольких триллионов долларов, которые – это доказано – исчезли бесследно в анналах пентагоновской бухгалтерии. Но тогда, в середине 1980-х годов коррупция в оборонном ведомстве США только начинала свою победную поступь, и кое-что просочилось в открытую печать. Сейчас американцы с ностальгией припоминают, как в 1950-х годах «во имя укрепления безопасности и обороны страны» они делали военную технику с «перевыполнением плана» по экономии государственных средств. Не то, что ныне…

Пропали триллионы долларов

А ныне по самым последним данным с Потомака, в районе Пентагона пропали триллионы никак не задокументированных долларов, которые патриотически настроенные конгрессмены и сенаторы выделяли год за голом в распоряжение своих защитников. А те, отдавая себе адекватный отчет в том, что «защищать Великую Америку не от кого», благополучно распределяли царские подарки Конгресса по неизвестным до сей поры – всё ищут – адресам и… карманам.

Трамп во гневе. В Пентагоне аудит. А несколько триллионов «уплыли» безвозвратно. По словам Энтони Карпаччо из Bloomberg, в 2019 году министерство обороны внесло «корректировки бухгалтерского учета на 35 триллионов долларов». Далее, как пишет уже Finance.Yanoo, «Тодд Харрисон из Центра стратегических и международных исследований говорит, что эта цифра в 35 триллионов представляет собой «многократный, тройной и четырехкратный подсчет тех же денег, которые были переведены между счетами» в Пентагоне. Это указывает на постоянное отсутствие внутреннего финансового контроля в Пентагоне, что делает чрезвычайно трудным надлежащий учет расходов в крупнейшем государственном бюджете. А член палаты представителей Конгресса Джеки Шпейер заявил, что Пентагон «применяет корректировки бухгалтерского учета, как подрядчик закрашивает плесень». То есть, деньги гоняли между счета, чтобы запутать аудиторов и скрыть цифры похищенных средств из бюджета Пентагона.

Об этом много теперь пишут, а вот озвучивания стоимости конкретных товаров, по которым Пентагон делает закупки, в последние годы не было слышно. Можно предположить, что это стало Top Secret. Тем интереснее познакомится с открытыми данными на эту тему, которые неожиданно всплыли в Сети.

Газета «Los Angeles Times» по какой-то причине – такое не столь часто происходит, обычно даются сканы материалов прежних лет – на своей станице опубликовала свою статью от 1986 года. Там приведены цены, которые Пентагон платил за вполне себе обычные закупки. И остается только удивляться, как это в 2020 году на сайте, которого не могло быть по определению в 1986 году (Интернета тогда не существовало), вдруг появляется именно эта статья из бумажной ещё тогда «Los Angeles Times». Воистину, рукописи не горят!

Всего 37 долларов за… винтик

Вот, что пишет Джек Смит (Jack Smith) 30 июля 1986 года: «$37 screws, a $7,622 coffee maker, $640 toilet seats; suppliers to our military just won’t be oversold» — «Винтики по 37 долларов, кофеварка за 7 622 доллара, сиденья для унитаза по 640 долларов – эти поставки для наших военных не будут перепроданы».

Читаем Джека Смита: «Как гражданин, который всегда платил свои налоги честно и без претензий, я иногда впадаю в депрессию, когда читаю в газете о какой-то корпорации, которая чрезмерно завысила свои цены для правительства, а я помогаю за это платить. Конечно, большинство наших налогов идет на оружие, и мы каким-либо существенным образом способствуем приобретению правительством любого оружия.

Возможно, вы прочитали в газете, что подразделение «Litton Industries» и двое из его бывших руководителей обвиняются в мошенничестве с правительственными закупками по военным контрактам на сумму 6,3 млн долл. По словам адвоката, эта компания «намеренно завышала цены» примерно по 45 контрактам с 1975 по 1984 годы. Это заставляет задуматься, не переоценено ли все наше оружие?

Помните, когда мы узнали, что правительство заплатило 640 долларов за пластиковые унитазы для военных самолетов? Это когда вышла удобный для любого налогоплательщика «Каталог Пентагона», в котором описаны «многочисленные образцы военной техники», которые авторы Кристофер Сэрф и Генри Бэрд (Christopher Cerf & Henry Beard) описывают, как «обычные продукты по необычным ценам».

В книге, например, указан «молоток с раздвоенным хвостом», проданный для US Navy всего за… 435 долларов. Но вы можете такой же купить в любом хозяйственном магазине за 10 долларов!

На этом фоне сравнительно разумной является цена для «McDonnell Douglas» – всего 37 долларов за… винтик. Кажется, во всех отношениях это обычный винт, но Пентагон уверяет: «Дело в том, что этот дорогой винтик просто не может потеряться! А сколько раз у вас был винтик, который скатывался с вашего рабочего стола и исчезал?» Без шуток – это цитата.

Добавим, что книга эта называется «The Pentagon Catalog: Ordinary Products at Extraordinary Prices», и её до сих пор, несмотря на давнее издание, можно купить на Amazon. Вот её обложка:

Здесь прервем цитирование статьи из «Los Angeles Times» и приведем закупочные цены Пентагона, что указаны в этой книге:

Шуруп – $ 37

Молоток – $ 437

Отвертка – $ 285

Шайба – $ 387

Гаечный ключ – $ 469

Фонарик – $ 214

Рулетка – $ 437

Разводной ключ – $ 2,228

Пассатижи – $ 748

Пепельница – $ 659Пластиковое сиденье для туалета – $ 640

Кофеварка – $ 7,622

Алюминиевая лестница – $ 74,165

Все цены за ОДНУ ШТУКУ!

А теперь попробуем пересчитать эти данные в связи с инфляцией – с 1986 года по 2019 год, чтобы понять, сколько стоят эти «болты» и «гайки» для Пентагона в нынешних ценах. Есть такие формулы. Вот одна из них – «Калькуляторы Инфляции в США. Расчет уровня инфляции за произвольный период»:

Эти таблицы показывают, что инфляция с августа 1986 года по декабрь 2019 года в США официально оценена в 140 процентов.

«На поле боя нет торговых центров»

Теперь возвращаемся к цитированию статьи в «LA Times», где найдем обоснование столь высоких цен на закупаемую – реально копеечную! – продукцию. Логика железная: «Будет неловко, если какой-то важный элемент оборудования выйдет из строя из-за маленькой запасной части, которая стоит всего несколько центов… Мы, конечно, не хотим рисковать нашими самолетами, оснащая их дешевыми гайками». А мотивировка ещё сильнее: высокая стоимость предмет связано с гарантией того, что, если понадобятся запчасти, «на поле боя нет торговых центров».

Авторы книги Кристофер Сэрф и Генри Бэрд указывают, что были возмущены стоимостью этих «военных поставок», пока не поняли, как работает «военная» цена. И пишут с издевкой: просто надо понимать, что «военная канцелярская кнопка» за 10 центов не похожа на обычную канцелярскую кнопку, которая стоит 2 цента в хозяйственном магазине на углу. Это понимание должно успокоить любого военнослужащего, «когда он сидит на сиденье унитаза за 640 долларов».

Вот такая история. Почти анекдотическая. Но есть ещё пару совсем не смешных, касающихся американских силовиков и их любви к деньгам.

От взрыва над Локкерби до 9/11 – везде коррупция

Взрыв самолета Pan American рейса 103 над шотландским городком Локкерби в 1988 году, по появившимся позже сообщениям, мог быть связан с тем, что некие американцы хотели «замести следы» своих неприглядных финансовых дел на Ближнем Востоке. В той катастрофе погибли члены американской же комиссии, расследовавшей эти дела. Об этом, например, подробно писали такие авторы, как Людвиг де Брэкелеер или Пьер Кавендиш:

«Майор МакКи был старшим офицером, откомандированным в Разведывательное управление Министерства обороны. МакКи был одним из нескольких офицеров разведки США, погибших в результате теракта на рейсе Pan Am 103.

Теория о том, что рейс 103 был избран для теракта с целью убийства этой группы, поддерживается двумя независимыми экспертами разведки. Джин Уитон, офицер военной разведки в отставке, прослуживший 17 лет на Ближнем Востоке говорит: «Пара моих старых приятелей в Пентагоне полагают, что теракт на рейсе Pan Am 103 был осуществлён с целью убийства команды МакКи. Они расследовали захват заложников, но им сказали расследовать другую версию, поскольку этот факт выявил досадную брешь в системе безопасности».

Это так политкорректно – «брешь в безопасности» – именуют коррупционную составляющую произошедшего. Найдя, её концы в Бейруте, конкретно – в среде американских силовиков, группа МакКи срочно полетела в Вашингтон, но… не долетела.

Другой эксперт Том Далиелл говорит так: «Офицер полиции, мой друг, зашёл ко мне и сказал, что его очень беспокоило то, что на месте ужасной катастрофы в Локкерби слишком много американцев, которые обыскивают и исследуют обломки самолёта, возможно, уничтожая важные улики».

В конце концов, американцы обвинили во взрыве самолета ливийцев, и вопросами о собственной коррупции в США никто не озаботился. Замяли?

Вторая история, связанная с деньгами военных, случилась 11 сентября 2001 года, когда влетели «Боинги» в «Башни-близнецы» в Нью-Йорке. Да-да, по Пентагону также был нанесен удар. Как объяснили американцам и всем-всем-всем в мире, в военное ведомство врезался самолет «Боинг».

Однако, посмотрим на фото, сделанное в тот же день. Ни самого «Боинга», ни ошметков от разрушившегося корпуса, ни останков пассажиров, ни багажа нет от слова – совсем!

Да и дыра в здании демонстрирует все, что угодно, только не следы от крыльев авиалайнера, а, скорее, след от… ракеты. Или даже от внутреннего подрыва.Взгляните на соотношение реальных размеров «Боинга», который, по уверению спецслужб США, «взорвал» 11 сентября 2001 года Пентагон, и реальных повреждений здания министерства обороны США:

А ныне известный американский сайт Veteranstoday публикует такие откровения: «The Pentagon part of 9-11 was a separate event… It was an incredibly cynical elimination of the Pentagon accounting staff that would have been able to investigate the fate of the missing 2.3 trillion dollars… General Myer… called the meeting of the audit staff then didn’t show up».

Перевод: «Часть событий 9/11, связанная с Пентагоном, была особенной… Это было невероятно циничное устранение бухгалтерии Пентагона, которая смогла бы выяснить судьбу пропавших без вести 2,3 триллиона долларов… Генерал Майер созвал собрание аудиторского персонала, но тогда не появился».

Именно этот сектор здания Пентагона, где созывалось совещание, подвергся удару буквально через несколько минут. Нет слов…

Пентагон «ведет разрушительные экспедиционные войны за границей без реальной стратегии или контроля»

А теперь самые последние свидетельства коррупции Пентагона можно видеть в информации о том, что Пентагон так и не может отчитаться о 8,5 триллионов долларов. И в последнее время таких историй появляется в американских СМИ немало. Так что, утомлять читателя ими не станем.

Только добавим во след одно очень интересное наблюдение относительно того, почему государственная организация, чья главная функция – защита страны, попала в круговорот таких коррупционных дел, что ущерб уже измеряется не миллиардами, и не десятками, и даже не сотнями миллиардов, а триллионами долларов.

Обеспокоенные американцы ищут причины, и, в какой-то мере, их уже нащупали. Недавно вышла книга профессора ведущей военной академии США – Вест Поинт (West Point) Тима Баккена (Tim Bakken) «The Cost of Loyalty: Dishonesty, Hubris, and Failure in the U.S. Military» — «Цена лояльности: нечестность, высокомерие и неудачи в армии США», где он анализирует причины этих «болезней». Там он, в частности, ставит такой диагноз:

«Военные, как институт государства, стали настолько обособленными, настолько изолированными, настолько авторитарными, что уже не могут эффективно работать. Сама природа этого «зверя» заключается в том, что он способен экспоненциально расти в размерах и миссии. Но, теперь он ведет разрушительные экспедиционные войны за границей практически без единой реальной стратегии или контроля. Его огромные бюджеты являются источником корпоративного самооправдания и коррупции».

Ещё раз: Пентагон «ведет разрушительные экспедиционные войны за границей без реальной стратегии или контроля».

Американская армия, исполняющая приказы американских политиков, а, порой, и сама формирующие предпосылки для этих приказов ради получения огромных бюджетов «на распил», не имеет, по словам профессора из ведущей военной академии США, «реальной стратегии». Так, ради чего – кроме распила бюджетов – они воюют? Правильно на Руси говорят: «Кому – война, а кому – мать родна».

Тим Баккен подчеркивает: «Военные и армия превратились почти в религию для многих американцев, и их действия нельзя оспаривать, а если мы это делаем (оспариваем), нас обвиняют в непатриотичности… В конце концов, вот доказательство их неудач – в войнах в Корее, Вьетнаме, Афганистане и Ираке. Генералы не знают, как выиграть эти войны, и у них нет смелости сказать американцам, что мы не можем победить».

А теперь – о коррупции в армии США. Баккен утверждает, что «слабая программа обучения офицеров не поощряет творческое мышление и не бросает вызов существующему положению вещей». Офицеры подвержены коррупции (prone to corruption) – и это широко распространено среди офицерского корпуса. «Если гражданское общество не предпримет действий по реформированию военного института государства, мы все останемся во власти его провала», — подчеркивает Тим Баккен.

…Конечно, преуменьшать силу американской армии нельзя. Но также нельзя и не видеть, что она становится в чем-то сходной с Великим и Ужасным Гудвином, героем сказки «Волшебник Изумрудного города». Помните, как Гудвин обязал всех жителей города носить зеленые очки, чтобы никто не замечал – изумруды-то ненастоящие.

И Пентагон – при всей своей исторической мощи – последние десятилетия прежде всего, как говорили прежде, «демонстрирует военные мускулы». Демонстрировать-то он демонстрирует, но за этим скрывается «тихая» работа по освоение все возрастающих военных ассигнований, на которую Америка смотрит пока через – нет, не зеленые – розовые очки. Ну, прямо: «И в воздух чепчики бросали…»

Тем более, что одна из любимых присказок американских капралов так и звучит: «Мы тебе никогда не обещали розовый сад!» — «We never promised you a rose garden!»