Смертоносный химиопрепарат стоит в 4000 раз дороже золота

Один из старейших приёмов в учебниках по маркетингу заключается в том, чтобы чрезвычайно завысить цену чего-либо, чтобы увеличить его воспринимаемую людьми ценность. По иронии судьбы, чем меньше внутренняя ценность товара, тем более эффективной может оказаться такая тактика. Это могло бы объяснить то, что происходит с одним из самых дорогих и самых бесполезных химиотерапевтических препаратов сегодня на рынке.

Такое химиотерапевтическое средство известно, как ипилимумаб (торговое название YERVOY), и стоит около $120 000 за полный курс лечения. В то время как производитель рекламирует YERVOY, как предоставляющий ощутимую надежду тем, у кого нерезектабельная или метастатическая меланома, он также смело предупреждает на своем веб-сайте, что эффекты этого препарата могут быть довольно смертельными:

Каковы серьёзные побочные эффекты YERVOY?

YERVOY может вызвать тяжёлые побочные эффекты во многих частях тела, которые могут привести к смерти. Серьёзные побочные эффекты YERVOY могут включать:

кишечные проблемы (колит), которые могут вызвать разрывы или отверстия (перфорацию) в кишечнике;

проблемы с печенью (гепатит), которые могут привести к печеночной недостаточности;

проблемы с кожей, которые могут привести к тяжелой кожной реакции;

проблемы с нервами, которые могут привести к параличу;

проблемы с гормональными железами (особенно гипофизом, надпочечниками и щитовидной железой);

и проблемы со зрением.

В Журнале Клинической Онкологии в докладе 2015 года было выявлено, что 85% пациентов, получавших ипилимумаб, имели иммуно-опосредованные нежелательные явления (иоНЯ), при этом 35% нуждались в систематической кортикостероидной и 10% в терапии против фактора некроза опухоли альфа (ФНО-Альфа), по видимости для того, чтобы попытаться спасти их от пагубных последствий первоначального лечения ипилимумабом. Расчетное среднее время до терапевтической неудачи (определяемое как время до начала нового лечения или смерти пациента) составило всего 5,7 месяца.

Как можно рекламировать предположительно “укрепляющий иммунитет” препарат, который вызывает у большинства серьезные побочные эффекты, связанные с иммунитетом, включая смерть, подразумевая, что он даст возможность “долгосрочного выживания”?

Рекламный текст на сайте Bristol-Myers Squibb для YERVOY гласит:

Кто бы не хотел иметь возможность выживания в долгосрочной перспективе? Ты хочешь большего, чем надежда. С YERVOY (ипилимумаб) у вас есть доказательства.

Какие же “доказательства” спасительных свойств YERVOY они имеют в виду? Во-первых, давайте посмотрим, что такое ипилимумаб на самом деле.

Какие же “доказательства” спасительных свойств YERVOY они имеют в виду? Во-первых, давайте посмотрим, что такое ипилимумаб на самом деле.

Полученное из опухоли моноклональное антитело для борьбы с опухолями?

Ипилимумаб (торговое название YERVOY) относится к классу препаратов, известных как моноклональные антитела. Моноклональные антитела, по существу, являются побочными продуктами весьма специфического типа раковых новообразований. Они производятся путём создания химерных опухолей, известных как гибридомы. Гибридомы образуются посредством слияния миеломы человека (разновидность В-клеточного рака) и клеток селезенки грызунов. Эти биофабрики производят моноклональные антитела, которые сконструированы для прикрепления к определенным биоструктурам / биологическим мишеням,хотя являются ли они в действительности столь специфичными по своим эффектам, как это предполагается, ещё вопрос. Одна из очевидных проблем с моноклональными антителами заключается в том, что, как и большинство живых биологических продуктов, используемых для производства вакцин, гибридомы инфицированы эндогенными ретровирусами, которые могут вызывать широкий спектр проблем со здоровьем.Так есть ли что-то удивительное в том, что эти опухоли, полученные из раковых клеток, могут производить секреции, которые могут вести к вредным последствиям в организме человека?

Предполагается, что YERVOY поддерживает противораковую активность цитотоксических Т-лимфоцитов (CTLs) иммунной системы, нацеливаясь на белковый рецептор CTLA-4 – белковый рецептор, который регулирует иммунную систему. Теория гласит, что при деактивации рецептора белка CTLA-4 с помощью ипилимумаба активность CTL возрастает, что даёт положительный эффект. Эта в высшей степени линейная и упрощенная логика “одна причина – одно следствие” ещё убедительным образом не доказана. Можно было бы предположить, что в отсутствие чётких доказательств правдоподобного механизма клинические результаты будут говорить сами за себя, и поскольку Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) требует плацебо-контролируемых, рандомизированных, двойных слепых испытаний, чтобы установить эффективность, этот препарат уже был бы признан обязательным. Это не так.

“Доказательство”, которого никогда и не существовало

Каковы были клинические доказательства, представленные производителем Yervoy (Bristol-Myers Squibb), чтобы обосновать своё утверждение о том, что он создаёт “возможность долгосрочного выживания”?

В 2007 году Bristol-Myers Squibb и Medarex опубликовали три исследования, одно из которых показало, что препарат не способен достичь своей основной цели – уменьшить опухоли по крайней мере у 10% из 155 пациентов, участвовавших в исследовании (1).

Ещё более подозрительно то, что их клинические исследования в фазе III не использовали подлинное плацебо или стандартную группу лечения для их контрольной группы. Вместо этого в исследовании был протестирован ипилмумаб одиночно, ипилимумаб с экспериментальной вакциной, известной как gp100, и только вакцина.

Хотя выживаемость пациентов с применением только ипилумамаба была несколько выше (10 по сравнению с 6 месяцами), было неясно, причинила ли экспериментальная вакцина вред, что, по-видимому, сделало бы препарат более эффективным по сравнению с другими препаратами. Годичная выживаемость составила 46% у пациентов, получавших только ипилимумаб, по сравнению с 25% у пациентов, получавших gp100, и 44% у пациентов, получавших оба препарата (2).

Более позднее исследование 2015 года, опубликованное в Американском Журнале Клинической Онкологии, показало, что ипилмумаб не увеличивает выживаемость, применяемый в дополнение к лучевой терапии для пациентов с метастазами меланомы головного мозга, что ещё больше усиливает доказательства против утверждений производителя, что препарат доказал свою ценность для тех, кто страдает от рака.

Небезопасный, не доказавший свою эффективность и в 4000 раз дороже золота

Yervoy – один из самых дорогих химиотерапевтических препаратов на рынке. На самом деле, на ежегодной встрече Американского Общества Клинической Онкологии в 2015 году доктор Леонард Солтц, руководитель отдела желудочно-кишечной онкологии в Мемориальном онкологическом центре Слоана Кеттеринга, обговорил высокую стоимость лекарств от рака, приведя в качестве примера стоимость ипилимумаба (157,46/мг), которая “приблизительно в 4000 раз превышает стоимость золота”. По состоянию на 2013 год стоимость лечения составляла около $ 120 000 за полный курс.

В предыдущем эссе, озаглавленном “Стала ли лекарственная медицина формой человеческого жертвоприношения“, я определил фундаментально аморальную ориентацию фармацевтической промышленности на лечение рака, проводя параллели с финансовыми институтами, которые полагаются на бумажные, необеспеченные валюты для накопления огромной власти и контроля:

Превращение болезней в золото на лекарственном печатном станке

Многие современные болезни фактически создаются указом (как и современные валюты): вековые симптомы дефицита питательных веществ или химического отравления переупаковываются и переименовываются на латинский и греческий языки, как якобы единые сущности болезни, а затем преподносятся потребителю в виде новых рынков сбыта; каждая болезнь представляет собой настоящую золотую жилу “излечимых” симптомов; каждый симптом обеспечивает основание для назначения нового набора запатентованных токсичных лекарственных средств. Сами по себе “лекарства” зачастую лишены внутренней ценности, являясь не более чем продаваемыми и переориентированными химическими веществами, предназначенными (хотя и слишком часто неверно) для введения в сублетальных дозах. В действительности, многие из этих химических веществ слишком токсичны, чтобы их можно было легально выпустить в окружающую среду, и они никогда не должны намеренно назначаться человеку, который уже болен. Вам не нужно заглядывать дальше, чем в обычную упаковку с лекарствами, чтобы найти доказательства того, что побочные эффекты большинства лекарств намного превосходят их предполагаемые положительные эффекты. Эти химические вещества, на самом деле, настолько сильно переоценены от их истинной ценности (или отсутствия таковой), что они могут продаваться с наценкой до 500 000% от стоимости! Только медицинские/фармацевтические и финансовые учреждения (например, Федеральная Резервная Система) имеют законное право создавать иллюзию того, что они создают нечто ценное из ничего не стоящего в таком масштабе. Это манипулирование воспринимаемой ценностью, которая является основой для глобального доминирования основанной на лекарствах модели медицины, не отличается от того, как финансовые учреждения создают вредные деривативные продукты (например, кредитные дефолтные свопы), по существу создавая иллюзию финансового благополучия и процветания, в тот самый момент, когда они сеяли семена смерти в мировой экономике; разрушая при этом жизни бесчисленных миллионов людей.

Очевидно, что общепризнанное ныне лечение рака не только разрушительно токсично и может даже убить пациента быстрее, чем сам рак, от которого он лечится, но также может привести к финансовому краху.

Реальность такова, что многочисленные предварительные исследования показывают, что безопасные, эффективные, недорогие и доступные лекарственные альтернативы для лечения меланомы уже существуют. Поскольку они являются природными веществами, которые не предоставляют исключительных прав на патенты, они никогда не получат 800 миллионов – 11 миллиардов долларов авансового капитала, необходимого для финансирования испытаний, необходимых для получения одобрения Управления FDA. Для исследования потенциальных природных альтернатив лечения меланомы используйте базу данных GreenMedInfo.com по теме здесь. Кроме того, узнайте об истинной природе рака, изучив роль раковых стволовых клеток, а также природные вещества, которые обладают способностью избирательно убивать эти опухолевые клетки, не нанося вреда здоровым.

Также, в качестве надёжной базы данных естественных вмешательств в отношении рака, включая тысячи опубликованных исследований и статей по этой теме, пожалуйста, воспользуйтесь ресурсом: Health Guides: Cancer Research

Ссылки:

Автор: Сэйер Джи (Sayer Ji)

Перевод: Басарева Алёна специально для МедАльтернатива.инфо