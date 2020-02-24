Алтайский депутат попросит президента наказании присвоивших спасжилеты самолета силовиков

Депутат Госсобрания Республики Алтай Мария Демина (КПРФ) намерена обратиться к президенту РФ Владимиру Путину ради применения мер ответственности к двум высокопоставленным правоохранителям, которые украли с борта самолета спасательные жилеты. Об этом парламентарий рассказала в своем видеоблоге на YouTube. В разговоре с ИА «Банкфакс» она сообщила, что собирается задать вопрос прокурору республики на следующей сессии.

В ноябре прошлого Telegram-канал Baza сообщил, что двух высокопоставленных правоохранителей из Республики Алтай подозревают в краже спасательных жилетов с борта самолета. Тогда упоминалось, что речь якобы идет о руководителе отдела по расследованию особо важных дел СК по региону Виталии Гусеве и старшем помощнике прокурора республики по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Судуре Амургушеве. Сами они будто бы объяснили произошедшее простой случайностью: они будто бы забрали жилеты вместе со своими вещами. Официальных комментариев на этот счет с тех пор не было. Однако депутат Мария Демина сообщила, что в ее адрес неоднократно поступали вопросы о том, какие меры ответственности были применены к нарушителям.

В своем видео она подтвердила информацию источника, что упомянутые силовики – это якобы высокопоставленный сотрудник СК по региону Гусев и сотрудник прокуратуры республики Амургушев. «Довожу до вашего сведения, что работник прокуратуры Амургушев уволен 10 февраля. Не знаю пока, по каким основаниям. Гусев продолжает работать», — сообщила парламентарий. Отметим, что по указанному на сайте республиканской прокуратуры телефону Амургушева никто не взял трубку.

В связи с этим Мария Демина заявила, что, если в ближайшее время в отношении второго нарушителя не будут приняты меры, она обратится к президенту РФ. «Нужно принять меры воздействия не только к тем, кто преступил закон, но и к их непосредственному руководству», — заявила депутат.

В разговоре с корреспондентом «Банкфакса» она рассказала, что намерена спросить об этом у прокурора региона и губернатору Олегу Хорохордину на сессии 26 февраля. «Я собираюсь пойти в прокуратуру Республики Алтай и все уточнить. 26 февраля сессия, прокурор будет выступать с докладом. Я задам эти вопросы и поинтересуюсь, почему на данный момент не принято мер прокурорского реагирования, как в отношении своего бывшего работника, так в отношении работника следственных органов. Я этот вопрос задавала в декабре на сессии главе республики [Олегу Хорохордину] и просила разобраться. В января его на сессии не было. Этот же вопрос я хочу задать и главе. Потому что такие вещи недопустимы, я считаю. Так считают и граждане, но они не могут об этом сказать», — сообщила Мария Демина.