Израиль заявил, что нанес удар по целям «Исламского джихада» в Сирии  

Армия Израиля заявила, что атаковала позиции палестинской группировки «Исламский джихад» в Сирии и в секторе Газа.

«Мы только что ударили по террористическим целям «Исламского джихада» в Сирии и Газе в ответ на ракеты, которые сегодня были пущены по израильским гражданским лицам», — говорится в заявлении в Twitter.

Ранее сирийское государственное агентство САНА сообщило, что расчеты ПВО отражали атаки в небе над Дамаском.

Накануне израильские военные заявили, что за первые две волны обстрелов со стороны боевиков по Ашкелону и приграничным поселкам была выпущена 21 ракета, 13 из них перехватила система противоракетной обороны «Железный купол».

В результате ответных израильских ракетных ударов по Газе, по данным минздрава, получили ранения четыре палестинца.

Очередное обострение на границе палестинского анклава началось после того, как утром в воскресенье израильские военные нанесли удар по группе палестинцев, которые, как заявили в армии Израиля, пытались заложить взрывное устройство у разделительного забора. В армии отметили, что эти же люди участвовали в попытках разместить взрывчатку на границе.