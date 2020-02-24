В Эстонии в военном параде примут участие солдаты и техника НАТО

ХЕЛЬСИНКИ, 24 фев — РИА Новости. Более 800 военнослужащих из нескольких стран НАТО, а также около 50 единиц боевой техники, среди которых танки вооруженных сил Великобритании Challenger, в понедельник примут участие в военном параде, посвященном 102-й годовщине провозглашения независимости Эстонии, который пройдет на площади Свободы в центре Таллина.

Днем рождения Эстонской Республики принято считать 24 февраля 1918 года, когда комитет спасения Эстонии обнародовал манифест, провозглашающий независимую и демократическую республику. Парад примет президент Эстонии Керсти Кальюлайд, командовать им будет глава Сил обороны генерал Мартин Херем.

Как сообщает Главный штаб Сил обороны республики, в параде примут участие более 800 военнослужащих всех родов войск Сил обороны Эстонии и военизированного ополчения Кайтселийт. Союзники по НАТО будут представлены группами знаменосцев из США, Франции, Латвии, Литвы, Польши, а также Украины. Кроме того, в параде будут участвовать пехотные взводы Великобритании и Дании, которые входят в состав дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО и подразделения из США и Франции.

На площадь Свободы выйдут около 50 единиц боевой техники, среди которых можно будет увидеть боевые машины пехоты Сил обороны Эстонии CV90, бронетранспортеры Sisu XA-188 и XA-180, британские танки Challenger, боевые машины пехоты Warrior, датские и американские боевые машины Piranha и Bradley.

Эстония также представит гаубицы калибра 155 мм и 122 мм, зенитные орудия ZU-23-2, зенитный ракетный комплекс Mistral, противотанковые системы Milan и Javelin, минометные орудия калибра 120 мм, мобильную радарную установку Ground Master 403.

Если погода будет благоприятной, над Таллином пролетят вертолеты и самолеты Сил обороны Эстонии и стран союзников.