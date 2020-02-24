СМИ: у США нет доказательств, что Россия помогает Трампу на выборах

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. США не обладают доказательствами того, что Россия «вмешивается» в выборы 2020 года непосредственно для того, чтобы помочь Дональду Трампу переизбираться на пост президента, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «параноидальными» сообщения о вмешательстве РФ в праймериз в США, отметив, что в Кремле ожидают роста таких «новостей» по мере приближения выборов. Таким образом он отреагировал на публикацию The New York Times, которая со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что Россия попытается помочь президенту США Дональду Трампу переизбираться на выборах в 2020 году и, в том числе, будет вмешиваться в праймериз демократов.

Представитель разведслужб США по обеспечению безопасности выборов Шелби Пирсон преувеличила информацию разведки по поводу «российского вмешательства» в президентские выборы 2020 года в США, заявив, что Россия стремится добиться переизбрания Трампа, отмечает канал. Три представителя национальной безопасности заявили CNN, что доказательств того, что «вмешательство» России направлено именно на переизбрание Трампа нет.

«В разведданных об этом не говорится. Более разумное объяснение разведданных заключается не в том, что у них (у России – ред.) есть предпочтение… Скорее, они понимают, что президент – это тот человек, с кем они могут работать, он переговорщик», — заявил каналу один из чиновников.

Один из представителей национальной безопасности заявил, что единственная четкая цель России на данный момент – «сеять раздор в США». При этом один из сотрудников разведки сообщил каналу, что характеристика, которую дала Пирсон по поводу разведданных о «российском вмешательстве», «вводит в заблуждение».