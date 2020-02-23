Эрдоган заявил о намерениях провести переговоры с Путиным 21 февраля

По его словам, в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макрон, лидеры стран призвали Путина 5 марта встретится в Стамбуле.

Позднее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры 21 февраля, в пятницу состоятся, пишет ТАСС.

Кроме того, турецкий президент считает, что происходящие в сирийском Идлибе события можно назвать войной.

По словам Эрдогана, в боях с Турцией убиты 150 военных сирийской армии. Он также указал, что республика не уйдёт из сирийского Идлиба, «пока там будет продолжаться насилие со стороны Дамаска».