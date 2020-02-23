В Сети обсуждают редкое фото Елены Яковлевой с мужем и сыном

В Сети обсуждают редкую фотографию известной советской и российской актрисы Елены Яковлевой, которой в следующем месяце исполнится 59 лет, с мужем Валерием Шальных и сыном Денисом. Супруги прожили в браке уже почти 30 лет: они узаконили свои отношения 3 марта 1990 года.

На обнародованном снимке запечатлена счастливая молодая семья: Елена Яковлева с супругом широко улыбаются, смотря в объектив фотокамеры, на руках у них находится сын Денис Шальных, которому где-то около 10 лет. Также в кадр попала собака. Снимок актрисы приурочен ко Дню защитника Отечества, отмечающемуся в России 23 февраля.

Подписчики фанатской страницы знаменитости в соцсети принялись комментировать публикацию, отмечая уникальность снимка. Фанаты выразили множество комплиментов в адрес Яковлевой, отмечая ее красоту, которую ей удалось сохранить до настоящего времени. READ В гараже американского доктора нашли более 2000 эмбрионов