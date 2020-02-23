Мария Порошина удивила фанатов снимком дочери Полины Куценко

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Брайан Смит/РИА «Новости»
Украина начала работать над новой редакцией минских соглашений, поскольку старая...
Количество заброшенных городов, сел и деревень на территории бывшего СССР не поддается точному исчислению. Политические, экономические и геологические трансформации нашего государства за последние 100...
Пресс-служба президента РТ опубликовала кадры из Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) в Казани, где накануне разместили эвакуированных с японского лайнера Diamond Princess россиян. Как сообщала ранее глава...