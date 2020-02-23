Фигуристка Татьяна Навка с дочерью Надеждой посетила Большой театр

В своем микроблоге Instagram Татьяна Навка рассказала о том, что она вместе с дочерью Надеждой посетила Большой театр. Фигуристка была в восторге от оперы «Сказка о царе Салтане» и поделилась своими впечатлениями с фолловерами.

Семейный выходной Татьяна Навка провела в компании дочери Надежды. Для похода в театр спортсменка выбрала черную юбку и золотой свитер, а изюминку образу придавал черный пояс на талии. Дочка фигуристки позировала в белой майке с черным принтом и пышной юбке в тон. Подписчики засыпали Татьяну Навку комплиментами.

По словам фигуристки, она с дочкой «влюбились в оперу с первых слов и нот». По словам спортсменки, она «очень трепетно относится к творчеству Александра Пушкина», поэтому хотела посмотреть интерпретацию оперы на современный лад. Татьяне Навке понравилась старая сказка с элементами циркового искусства. Супругу Дмитрия Пескова впечатлили декорации, трюки, костюмы героев и музыка. И самое главное, Надежда просидела три часа, не отрывая глаза от сцены. Как отметила Татьяна Навка, для нее, как для матери, это главный показатель. READ Интересные факты о монетах