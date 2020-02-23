«Всем, кто остался верен своей родине»: украинский телеканал показал запрещенные фильмы

«Интер» к 23 февраля показал в эфире три фильма о советских десантниках.

Украинский телеканал «Интер» 23 февраля показал несколько фильмов о советских десантниках – «В зоне особого внимания», «Ответный ход» и «Захват». При этом весь цикл патриотических кинокартин «Интер» озаглавил «Всем, кто остался верен своей родине, посвящается».

Пока неизвестно, какое наказание ждет телеканал, ведь Национальный совет по вопросам телерадиовещания Украины запретил не то, что отмечать День защитника Отечества, но транслировать фильмы на данную тему, пишет Ukraina.ru. Причем 20 февраля 2020 года Нацсовет специально напомнил всем телеканалам о запрете показывать что-либо, что создает «положительный образ» России. Даже припугнул тем, что будет проводить мониторинг особенно тщательно.

На Украине официально запрещено отмечать 23 февраля. Запрет был введен в 2014 году тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. Тогда же был учрежден свой День защитника Отечества – 14 октября.

Впрочем, из-за своего неподчинения запретам «Интер» уже не раз подвергался штрафным санкциям и атакам националистов. Здание в Киеве даже поджигали.