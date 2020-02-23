Эрдоган провёл трёхстороннюю телефонную беседу с Меркель и Макроном

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Власти отрепетировали встречу китайского коронавируса алтайском аэропорту
Изгоняющие коронавирус В аэропорту Горно-Алтайска 19 февраля прошли специальные учения с привлечением медиков, спасателей, полиции, сотрудников регионального Роспотребнадзора и самого аэропорта. Таким составом местные...
Эвакуированные с лайнера Diamond Princess россияне прибыли в Казань
Восемь граждан РФ, пассажиров круизного лайнера Daimond Princess, стоящего на карантине в японском порту, эвакуированы в Россию. Их разместят на 14-дневный карантин в Казани.Новости...
В ночном клубе Кемерово две девушки оголились ради бесплатной выпивки (ФОТО)
Скандальные фото попали в Сеть. В одном из ночных клубов Кемерова девушки раздевались ради бесплатного алкоголя. Фото появились в группе...
Погода летом 2009 (46 фото)
Share Tweet Share Share Email CommentsЛето 2009 многие называют аномальным. Причина тому – необычайные перепады температур: во многих странах зной сменялся холодом, холод зноем...