Украинцы пришли к офису Зеленского с требованием отставки Авакова

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Около 100 человек вышли на митинг к офису украинского лидера Владимира Зеленского в Киеве с требованием уволить министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом сообщает телеканал «Громадське».

Участники акции протеста назвали главу ведомства «вирусом, который заражает страну». Авакова обвинили в отсутствии результатов расследования резонансных уголовных дел. Речь идет об убийстве журналиста Павла Шеремета и о гибели общественницы Екатерины Гандзюк.

Отмечается, что некоторые участники пришли в костюмах химзащиты. Демонстранты пытались повесить на здание офиса президента Украины плакат с надписью «Представление на отставку министра внутренних дел Арсена Авакова», но им помешали сотрудники правоохранительных органов.

Еще около 40 человек собрались у здания Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве. Под днищем его автомобиля было установлено взрывное устройство. В декабре 2019-го были названы имена пятерых подозреваемых в убийстве. В январе 2020 года суд в Киеве смягчил меру пресечения одной из них — Яне Дугарь, которая была отправлена под ночной домашний арест. Владислав и Инна Грищенко, которых также обвинили в причастности к убийству журналиста, не получили статус подозреваемых.

Чиновница и активистка Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Она была госпитализировала 31 июля после того, как неизвестный облил ее серной кислотой возле дома. По факту нападения расследуется уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. Гандзюк была советницей мэра Херсона, занимала пост и.о. управделами исполкома Херсонского горсовета. Участвовала в «оранжевой революции» и Евромайдане, сотрудничала с партией «Батькивщина», занималась антикоррупционными расследованиями, в том числе в отношении сотрудников полиции.