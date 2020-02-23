Случай, когда медведь напал на туристку в окрестностях Сочи

Share Tweet Share Share Email CommentsТуристка из Краснодара пострадала в окрестностях Сочи в результате нападения медведя. Хищник атаковал девушку, когда та вместе со спутником поднималась на гору. В итоге путешественница получила рваные раны спины. Ее самочувствие начало ухудшаться. Спасатели эвакуировали туристов на вертолете.

Туристка из Краснодара пострадала в окрестностях Сочи в результате нападения медведя. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.

По информации ведомства, инцидент произошел в четверг, 22 сентября, на горе Зеленая (хребет Ачишхо). 25-летняя туристка и ее спутник, отправившиеся в поход, встретили двух медведей, когда поднимались по склону.

«За счет того, что местность неровная, заметили косолапых очень поздно. Они уже катились кубарем вниз. Я успел отскочить, а девушку медведь задел своей лапой», — рассказал молодой человек.

В результате нападения краснодарка получила рваные раны спины. Турист обработал повреждения своей спутницы медикаментами, которые они взяли с собой. Молодые люди попробовали отправиться дальше, но самочувствие пострадавший ухудшалось. К тому же в этом районе начался сильный дождь. В итоге туристы позвонили в МЧС.

Утром 23 сентября за путешественниками отправили вертолет. Их доставили на базу Южного отряда, а оттуда девушку на автомобиле довезли до больницы в Сочи.

«Лента.ру» / 23.09.2016

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