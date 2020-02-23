Интересные факты об устрицах

Share Tweet Share Share Email CommentsУстрицы считаются редким и достаточно полезным деликатесом, в них находится хорошо сбалансированное количество белков, витаминов и микроэлементов, при этом содержание жиров в устрицах минимально, в силу всех этих фактов устрицы подойдут для меню даже худеющих гурманов.

Устрица — пожалуй, единственное существо, которое подают к столу живым. Поэтому так важна скорость поставки. Древние римляне завозили устриц из Галии, однако расстояния не позволяли довозить их живыми. Поэтому приходилось везти устриц очищенными, без раковины, в мягком рассоле, в плотно запечатанных амфорах. Сегодня из Франции в Москву устрицы прибывают (с учетом таможенных процедур) примерно через 24-36 часов после сбора. Перед транспортировкой их слегка охлаждают до минус пяти градусов, на случай нелетной погоды или других проблем. В таком виде устрицы пригодны к пище до трех недель, однако самые вкусные — только что выловленные моллюски. Устриц разводят и добывают во многих странах: во Франции, США, Японии, Португалии, Ирландии, Канаде, Австралии, Норвегии, Испании, Голландии, на Дальнем Востоке России.

Размер устриц обозначают цифрами и нулями — чем больше нулей, тем крупнее устрица. Четыре нуля — от 120 г, три — 100-120 г, два — 90-100 г, один — 80 г, 1—70 г, 2—60 г, 3 — 50 г. Размер глубоких устриц обозначается буквами и цифрами. TTG (0) — более 120 г, TG (1) — от 100 до 120 г, G (2) — от 75 до 100 г, М (3) — от 50 до 75 г, Р (4) — менее 50 г. Но все это, как правило, касается только французских устриц.

Устрицы низкокалорийны. В 100 г устриц — 95 калорий. Это столько же, сколько в 100 г тунца или 100 г телятины. Поэтому тем, кто боится поправиться, можно с чистой совестью съедать дюжину устриц (это около 200 калорий). В 100 г устриц (примерно 6 штук) — 17 г белка. Это в среднем около ? суточной потребности человека. Соответственно дюжина устриц (их подают, как правило, в количестве 6 или 12 штук) — половина суточной нормы. Правда, есть больше дюжины устриц — с тем, чтобы на целый день наесться белка — конечно, не стоит. Это чревато аллергией или расстройством желудка.

Следует отметить тот интересный факт, что устрицы представляют из себя диковинку только в странах, не имеющих выхода к морю, например, в Англии или Франции к ним уже давно привыкли и не считают чем-то экзотическим. Для россиян устрицы труднодоступный и дорогостоящий продукт. Для устриц воды Чёрного моря слишком холодны, а акватория Балтийского моря излишне пресна.

Люди, живущие на берегах теплых морей, добывали и использовали устриц в пищу с незапамятных времён. Они начали искусственно выращивать их ещё в период Римской империи. Древние римляне на себе испытали полезные свойства устриц, а в частности увеличение любовной энергии. Императоры Древнего Рима готовы были платить за этот деликатес золотом в эквиваленте по весу.

Древние греки и кельты выращивали устриц в домашних условиях. В эпоху Средневековья устриц можно было купить как в раковинах, так и без них, видимо груз при транспортировке получался более легким. Личный врач короля Людовика XIV утверждал, что устрицы нужно варить и жарить, не доставая из раковин. До 19 века люди полагали, что запасы устриц не могут истощиться. Наибольшей популярностью пользовались остендские устрицы.

Знаменитый герой-любовник 18 века – Казанова на завтрак ежедневно употреблял по 50 устриц и на своём примере доказал высказанную учёными гипотезу, что этот деликатес является мощным афродизиаком. Несколько учёных из США и Италии исследовали двухстворчатых моллюсков, а в частности группу раковинных моллюсков, к которой принадлежат и устрицы. При этом выяснилось, что в них содержится большое количество редких аминокислот, способствующих бурной выработке половых гормонов.