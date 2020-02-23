Молодому алтайскому водителю грозит лет колонии смертельное на свежекупленной иномарке

Машину обернуло вокруг столба

30-летнему жителю поселка Степное Озеро Благовещенского района придется ответить в суде за устроенное им пьяное ДТП, в результате которого погиб его друг, сидевший на пассажирском сидении. Автомобилисту грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает «Благовещенский информационный центр». Пока нарушитель находится под стражей.

Как уточнили в отделении ГИБДД МО МВД России «Благовещенский», по факту данного ДТП возбуждено дело по ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). 30-летний виновник ДТП заключен под стражу. Помимо того, что его могут на 12 лет отправить в колонию, он также может лишиться права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По сведениям ИА «Банкфакс», данная авария была совершена на автомобиле Toyota Mark II, который был приобретен обвиняемым накануне. Мужчина решил отметить покупку с друзьями в сауне, где они успели приложиться к спиртному. После вечеринки он решил с ветерком прокатить своего 26-летнего товарища, что в итоге закончилось трагедией.

Напомним, ДТП зафиксировали 15 января около 0:20 на улице Советской в райцентре Благовещенка. Предварительно установлено, что 30-летний водитель автомобиля Toyota Mark II не справился с управлением и допустил наезд на опору линии электропередач. От удара часть кузова смяло, в результате чего 26-летний пассажир авто получил сильнейшие повреждения. Мужчину сразу же увезли в больницу, однако спасти его не удалось — он скончался в медучреждении. Что касается водителя авто, он не пострадал. По данному факту была назначена проверка.