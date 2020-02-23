Ученые обнаружили неизвестный науке вид древнего человека

Около 700 тысяч лет предки людей скрещивались с популяцией, которая отделилась от всех остальных видов. Алан Роджерс, который проводил новое исследование, отметил, что скрещивание случилось в Евразии. Это один из самых ранних примеров спаривания людей разных видов.

Был проведен тщательный анализ ДНК, который показал, что современные люди имеют огромное количество самых разных источников. Современному человеку были переданы гены неандертальцев и денисовцев. Но тот факт скрещивания, что был обнаружен Роджерсом, более древний. Скрещивание по предварительным данным случилось 744 тысячи лет назад.

Благодаря полученным данным, ученым удалось узнать новые факты об эволюции человека, ведь этот вопрос является достаточно запутанным и исследовать его получается крайне непросто из-за недостатка информации.