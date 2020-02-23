Состоится ли четырехсторонний саммит по Сирии

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что саммит по Сирии, участниками которого станут Россия, Турция, Франция и Германия, состоится. Встреча лидеров стран произойдет после согласования их графиков. Об этом пишет РИА Новости.

Песков отметил, что Владимир Путин желает этой встречи. Согласование даты саммита еще не завершено.

«Как удастся согласовать графики четырех президентов, то, конечно, такой саммит состоится», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее в Кремле сообщили, что встреча руководителей стран по вопросам Сирии состоится в Стамбуле пятого марта.

Как ранее сообщали РИА Новости Крым, российские бомбардировщики Су-24 ударили по прорвавшимся террористам в Сирии, что помогло отбыть атаки боевиков в Идлибе. Военные самолеты РФ разбили шесть БМП, танк и пять пикапов с оружием.

В 2018 году Россия и Турция согласились на организацию демилитаризованной зоны в Идлибе. В начале 2020 года боевики стали массово нападать на мирных граждан, поэтому власти Сирии решились на военные действия в отношении террористов. Операции проходили успешно и вскоре это вызвало недовольство властей Турции.