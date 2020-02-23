Российские военные в Сирии предотвратили крупные угрозы, заявил Путин

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российские военнослужащие в Сирии уничтожили хорошо оснащенные террористические группировки и предотвратили на дальних рубежах крупные угрозы для России, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня безопасность России в надежных руках, наши офицеры и солдаты настойчиво, последовательно, на новом уровне ведут боевую учебу, наращивают свое воинское мастерство в ходе стратегических учений и тренировок, марш-бросков», — сказал Путин, выступая на торжественном концерте по случаю Дня защитника Отечества.

Свой высокий профессионализм и боеспособность, силу духа и лучшие качества они уверенно подтвердили в ходе операции в Сирии, отметил Путин. «Они уничтожили крупные, хорошо оснащенные террористические группировки, на дальних рубежах предотвратили большие угрозы для нашей родины, помогли и сирийцам сохранить суверенитет страны», — сказал президент РФ.

Глава государства вновь поблагодарил всех участников боевых действий в Сирии за службу.