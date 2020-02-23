В РФ на коронавирус проверяют тысячи человек: что известно о болезни

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости Крым. В России под наблюдением остаются почти 11 тыс. человек, прибывших из Китая, где распространяется новый вирус COVID-2019. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Всего в КНР зарегистрировали более 77 тыс. зараженных и еще полторы тысячи человек в других странах мира. Большая часть из них переносят легкую форму пневмонии, однако 15% заболевших тяжело больны.

«С 1 февраля 2020 в аэропорту Шереметьево, который единственный в стране в настоящее время принимает рейсы из КНР, под контролем Роспотребнадзора выделен и подготовлен отдельный терминал. По состоянию на 23 февраля 2020 под контролем остаются 10 тыс. 825 человек»,— говорится в сообщении.

С начала года российские медики обследовали почти 370 тыс. человек, прибывших в Россию.

В службе напомнили, что для китайских студентов, обучающихся в вузах России, каникулы продлены до 1 марта.

Вместе с тем, в Южной Корее из-за нового вируса нарастает паника. Как пишет РИА Новости, на сайте президентской администрации сотни тысяч жителей страны разместили петицию, которая призывает принудительно расформировать религиозную секту Синчхончжи, члены которой поспособствовали распространению COVID-2019.

На сегодня в стране официально зарегистрировано 602 больных пневмонией. Более половины зараженных являются прихожанами Синчхончжи. Оказалось, что одна из зараженных, посещавшая Церковь Иисуса культа Синчхончжи отказалась от обследований, так как не посещала Китай. Позже из-за женщины вирус стал очень быстро распространяться.

Также сегодня стало известно, что Иордания запретила въезд в королевство иностранцам из Южной Кореи, Китая и Ирана, а Турция закрыла государственную границу с Ираном. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее ряд СМИ сообщали об отмене карнавала в Венеции из-за распространения нового типа вируса.