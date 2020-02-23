В США погиб известный сторонник теории плоской Земли

В 2018 году Майк Хьюс пытался всем доказать, что на самом деле Земля плоская и имеет форму фрисби. Он погиб во время запуска паровой ракеты в США, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Инженер, которого прозвали Безумный Майк, планировал подняться в воздух на самодельной паровой ракете на высоту до 5 тысяч футов. Событие должны были показывать в специальной передаче «Домашние астронавты». На видео можно увидеть запуск самой ракеты и то, как не сработал парашют Майка. В результате он упал с огромной высоты и разбился. Агент инженера предположил, что Майк мог потерять во время запуска ракеты сознание и в результате не активировал парашют. Упал он в 800 метрах от того места, где запускалась ракета.Перед этим Хьюс запускал самодельную ракету в 2018 году. Она развалилась прямо в воздухе и тогда астронавт травмировал спину. В тот раз перед запуском своего изделия, Майк говорил, что собирается построить ракету, с помощью которой можно полететь в космос и доказать всем, что наша планета имеет форму фрисби.Стоит отметить, что Майк собирался запускать свою самодельную паровую ракету в августе прошлого года, но в результате его планы были перенесены.