«Она медленно исчезала…»: мама Греты Тунберг посвятила книгу странностям дочери

Мадлена Эрнман назвала свой эмоциональный рассказ «Наш дом в огне: сцены семьи и планеты в кризисе».

Шведская оперная певица Малена Эрнман, а посовместительству и мать экоактивистки Греты Тунберг, написала эмоциональную книгу о своей дочери. Уже одно название книги вызывает тревожное состояние — «Наш дом в огне: сцены семьи и планеты в кризисе».

Британское издание Guardian опубликовало отрывки из книги, где Эрнман откровенно рассказывает о проблемах своей дочери, у которой врачи диагностировали высокофункциональный аутизм. Хотя до этого она была самым обычным ребенком, а вот уже в начальной школе начала странно себя вести: перестала смеяться и общаться с окружающими, не играла. Грета «постепенно исчезала, удаляясь в некую тьму», описала тогдашнее состояние Греты Малена.

К 11 годам Грета уже окончательно перестала разговаривать, практически не питалась (могла съесть только небольшую горсть риса за весь день). Когда в школе девочку начали травить, она совсем ушла в себя.

По словам матери, оживилась Грета лишь после того, как увидела документальный фильм о проблеме с пластиком в Тихом океане. В ней как будто что-то щелкнуло, и девочка решила, что должна защитить природу.

Первую забастовку юная экоактивистка провела в 2018 году перед зданием правительства Швеции. И сегодня ее голос – один из самых влиятельных в мире, когда речь идет о климатическом кризисе. Более того, Тунберг даже попала в десятку ученых. А накануне она поддержала Красноярск в борьбе с «черным небом».

Фото Малин Хоэлстад / SvD / TT / TT / PA Images