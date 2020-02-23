HRW: Повторный арест Кавалы показывает, что турецкая судебная система политически мотивирована

«Немедленный повторный арест Османа Кавалы в рамках другого фиктивного расследования после его оправдания по сфабрикованным обвинениям в протестах в парке Гези показывает, как система уголовного правосудия Турции политически манипулируется, с задержанием и преследованием по политическим прихотям президента», — указал Рот.

Напомним, что турецкий бизнесмен и филантроп Осман Кавала содержался в одиночной камере с ноября 2017 года по обвинению в заговоре с целью свержения правительства. Прокуратура обвинила его в организации протестов в парке Гези в 2013 году — крупнейшей антиправительственной демонстрации с тех пор, как в 2002 году к власти пришла исламистская партия президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Кавала уже был незаконно заключён в тюрьму на 28 месяцев. Дальнейшее продление срока его содержания под стражей — это издевательство, которое следует немедленно прекратить», — добавил Рот.

Отметим, что Кавала был повторно арестован в среду в связи с расследованием неудавшейся попытки государственного переворота в 2016 году, на следующий день после его оправдания по обвинению в попытке свержения правительства.

Кавала был переведён в стамбульский суд после того, как его задержали в полицейском управлении города, поскольку он был немедленно повторно задержан после его оправдания во вторник на процессе Гези 2013 года.