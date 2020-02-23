Как вывести деньги с PayPal?

PayPal считается одной из самых крупных систем платёжных, которая может провести посредством сети интернет почти любой вид платежа. Такая система работает по всему миру. Существует возможность также через эту систему не только провести платёж, но и вывести денежные средства: переводом банковским; на банковскую карту; перевод денежных средств на электронные кошельки иных платёжных систем. Отправить заявку на вывод на сайте https://obmenpp.com.ua/.

Рассмотрим способы выведения денежных средств с данной системы.

Вывод средств на счёт банковский работает по одинаковой схеме. Прежде всего требуется привязать карту к аккаунту своему. Дальше следует такой порядок действий:

— Вначале на карту идет вывод двух сумм пробных, они малые и это нужно для подтверждения того, что банковский счёт именно ваш. Такой перевод идет не сразу, требуется подождать до нескольких суток.

— Затем уже можно заниматься выведением средств с системы. Следует указать сумму и подтвердить вывод средств.

Стоит отметить, что платеж идет несколько дней.

Вывод средств на кошелёк Киви. Причем отметим, что напрямую вывод денежных средств на Киви сделать нельзя. Данный перевод можно совершить, лишь прибегая к посредникам. Через Webmoney. Также, как и в предыдущем варианте, Вебмани выступает в посреднической роли. Вначале следует получить денежные средства на кошелёк WMR, после чего сделать их обналичивание. Делается перевод на данный кошелёк двумя способами:

— Через самостоятельную заявку на сайте Вебмани.

— Посредством обменника.

Через офис компании. Считается почти наилучшим методом вывести денежные средства быстро и с небольшой комиссией. Минус данного способа – это малое количество офисов. С помощью яндекс денег. Перевод денежных средств выполняется несколькими способами:

— Посредством обменников.

— При помощи виртуальной, либо реальной карты ЯндексДенег.

Использование брокера форекс, работающего с Пэйпал. Вначале нужно пополнить депозит свой, после чего выводим их.

Если коротко, то вывод денежных средств с Пэйпал осуществляется двумя методами: напрямую на счёт банковский и с использованием посредника.