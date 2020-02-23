Стало известно, где сейчас находится электрокар Tesla, запущенный в космос два года назад

Больше двух лет назад Илон Маск запустил в космос родстер Tesla, который отправился на ракете Falcon Heavy. За период свободного полета машина сумела преодолеть впечатляющее расстояние, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Программист Бен Пирсон решил создать веб-сайт, где можно отслеживать настоящее положение Tesla с бутафорным пассажиром внутри. Звёздный человек, которого усадили в автомобиль, отсылает нас к творческим работам Дэвида Боуи. Именно его композиция Starman проигрывалась во время отправки машины в космос. Согласно данным сервиса Whereis Roadster?, Тесла преодолела 1,6 млрд километров. Сейчас машина отдалена от нашей планеты на 343 млн километров. Автомобиль скоро сделает второй виток вокруг нашего светила. Через 71 год машина приблизится к Земле на рекордно малое расстояние 3 тыс. километров. Пользователей волнует еще вопрос о состоянии автомобиля и «шофера». К сожалению, этой информации не имеется.