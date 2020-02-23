83-летняя женщина рассказала о Царстве Небесном, которое видела во время комы

Пожилая жительница Винницы (Украина) два раза переживала клиническую смерть, во время которой видела Царство Небесное. Ксения Прокофьевна поделилась, что именно наблюдала после того, как врачи объявили о коме, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.В первый раз, когда врачи приехали в 6 утра в Стрижавки, была констатирована глубокая кома почти без признаков жизни. Только к 12:00 бабушка начала подавать признаки, что она не мертва. Однако вскоре опять была зафиксирована остановка сердца, медики объявили о смерти, родственники заказали уже даже копание ямы для церемонии захоронения. На удивление всех старушка вновь ожила. Она отметила, что видела своих покойных родственников, в частности отца. Также она видела Царство Небесное, яркое и сказочное.Сейчас женщина чувствует себя хорошо, она может двигаться и говорить.