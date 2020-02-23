Роухани сравнил санкции США с коронавирусом

Share Tweet Share Share Email CommentsАлексей Никольский/РИА «Новости»

Президент Ирана Хасан Роухани сравнил американские санкции против Тегерана с коронавирусом, передает РИА «Новости».

«Санкции США — как коронавирус, страха от них больше, чем показывает реальность», — сказал Роухани.

На данный момент в Иране выявлено 43 случая заражения коронавирусом. Восемь из них со смертельным исходом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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