Тренер Логинова рассказал о планах на будущее

Александр КасперовичФото: Александр Вильф / РИА Новости

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович рассказал о планах на ближайшее будущее. Его слова приводит RT.

«В первую очередь нужно отстоять спортсмена, это для меня главная задача. Объяснить ситуацию не только Международному союзу биатлонистов (IBU), но и нашему руководству», — сказал тренер. Специалист добавил, что собирается нанять адвоката, так как с заявлением IBU, поступившим в прокуратуру, сможет ознакомиться только он.

22 февраля в гостиничном номере Логинова и другого биатлониста сборной России Евгения Гараничева в Италии прошли обыски. В Союзе биатлонистов России заявили, что итальянская полиция совершила проверки в связи с тем, что Касперович воспользовался аккредитацией, выданной украинскими коллегами.

23 февраля Логинов отказался от участия в масс-старте чемпионата мира. Причиной стала психологическая неготовность. На турнире россиянин выиграл золото в спринте и бронзу в гонке преследования.