Патриарх Кирилл объяснил разницу между патриотизмом и пропагандой

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объяснил разницу между пропагандой и патриотизмом. Об этом он сказал на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает ТАСС.

Патриарх подчеркнул особую роль церкви в воспитании истинного патриотизма, «не какого-то там квасного и пропагандистского, а того самого, который проистекает из глубочайших убеждений». Сюда, по мнению главы РПЦ, относятся религиозные убеждения и убеждения, когда человек считает необходимым исполнять Божьи заповеди. «Господь нам повелел исполнять, душу полагать за ближних своих, и естественно, за отечество свое», — подытожил патриарх.

Также глава РПЦ объяснил и причину некоторых исторических событий в России. По словам патриарха, страна в ХХ веке рухнула не потому, что на нее кто-то напал, а потому, что оказалась неспособной защищать себя изнутри.

Ранее патриарх Кирилл определил главную цель российской молодежи — создание семьи. Однако, по его мнению, заботу о семье можно сочетать и с профессиональной деятельностью, поскольку этому помогают современные технологии.