Отец бросил дочь в аэропорту и улетел на отдых с новой семьей

Теперь девочка не желает больше с ним общаться.

Отец оставил 14-летнююдочь в аэропорту одну после того, как ее не пустили за границу из-за недействительных документов, и улетел отдыхать.

Об этом он рассказал анонимно на портале Reddit.

Так, по словам мужчины, он должен был отправиться в отпуск с 14-летней дочерью от первого брака, новой женой и их двумя детьми. Он заранее попросил бывшую супругу иецхэзжн передать ему паспорт дочери для покупки ей авиабилета, однако женщина отказалась, назвав лишь дату истечения срока действия документа.

Поездку забронировать все же удалось, однако по прибытии в аэропорт они поняли, что паспорт 14-летней девочки перестает действовать через два месяца.

"Сотрудники авиакомпании заявили, что не могут пустить нас на рейс. После долгих споров я все же решил поехать туда без старшей дочери и попросил своего отца отвезти ее домой. Моя жена сказала, что отменит всю поездку, если я не полечу, поскольку она не справится с двумя детьми одна. Мы потеряли бы огромные деньги, так что я согласился поехать», — продолжил анонимный отец.

Девочка была страшно разочарована и обижена на отца: несмотря на все обещания вместе поехать в новое путешествие, она перестала разговаривать с отцом и отказывается с ним встречаться.

Она даже хотела сменить школу, потому что одноклассники смеялись над ней, думая, что она соврала про то, что едет в путешествие», — добавил он.

В заключение мужчина признался, что сперва он считал свое решение правильным, но сейчас он уверен, что должен был поступить по-другому.