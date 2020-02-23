Кровь из ушей: безголосая Бузова в трусах опозорилась в Минске — Сеть в шоке от ее вокала (ВИДЕО)

Бузова впала в немилость Dava за подарок на 23 февраля.

Накануне Ольга Бузова прибыла в Минске, где выступила в Falcon Club Arena с программой «Принимай меня». Девушка сообщила, что на мероприятии был солд-аут, призналась, что Минск для нее особенный город, и уже после шоу поблагодарила публику за "нереально крутой концерт, любовь и веру в меня".

"Минск спасибо за вашу любовь и веру в меня билетов больше нет в продаже, у нас с вами сегодня солд-аут", — сообщила Бузова.

И даже несмотря иецхэзжн на то, что концерт был задержан на час, как только Ольга вышла на сцену фанаты, буквально завизжали от восторга. Между тем пользователи Сети все же внесли свою ложку дегтя в эйфорию Бузовой и ее фолловеров. Хейтеры тут же обратили внимание, что пение Бузовой было практически не слышно, из-за фанатов, которые практически все песни Ольги пели с ней без остановки.

"Что у нее с одеждой , других красивых костюмов нет , такое ощущение что у нее денег нет на роскошные платья", "Ужас!!!И ведь люди идут и восторгаются!!!!И для них это певица!!!А как двигается !!!!", "Е*** народ поёт громче чем Бузова", "Кровь из ушей", "Как мог Батька выпустить в народ Бузову с голой жопой", "Пристрелите её уже", "Почему всегда в трусах", "Потому что кроме промежностей показать", "Пьяные подростки или под наркотой просто орут!", — пишут пользователи Сети.

Другие же обратили внимание на образы артистки. Так у Бузовой ее личный микрофон усыпан множеством страз, что очень напоминает золотой микрофон Дженнифер Лопес с бриллиантами вместо страз. Помимо этого, многие считают, что Ольга "косит" и под Бейонсе своими нарядами и поведением на сцене.

"Не надо корчить из себя Дженнифер Лопес, сначала надо петь научиться, то не дай бог на концерте свет отключиться", "Такое лицо делает, будто она мир спасла. Смешно, ее "творчество " для примитивных или детских мозгов, душой и сердцем даже не пахнет", "Мне кажется,что это какое -то нарушение психики-все время выступать в трусах!!! я понимаю хайп,один ,два раза . ..но у нее нет других костюмов и платьев вообще???", "Такое Глупое выражения лица", "Смотрела без звука, страшно стало", "Бузова в образе застряла! Не выйдет никак", "То ужас,неужели не стыдно……безголосая фанерщица…….", — пишут хейтеры.

Примечательно, что ранее свою критику в адрес Бузовой и не только высказал известный композитор Юрий Антонов. Правда, открыто ругать и «громить» кумиров молодежи он отказался, заметив, что те пишут песни для своего поколения.

«Если бы это появилось во времена Советского Союза — арестовали бы… А уж по поводу того, как это поколение воспитано, нужно не критикой заниматься, а чем-то более серьезным», — лаконично прокомментировал Антонов фрагменты клипов Ольги Бузовой, Светланы Лободы, Тимы Белорусских и Estradarada.

Тем временем несмотря на свой напряженный гастрольным и рабочих график Бузова уже 23 числа утром была дома, где ее ждали возлюбленный Dava и ее собачки. Естественным образом блогер, получив подарок от Ольги, решил поделиться с подписчиками, что же она ему вручила в дорогой упаковке ЦУМа.

И вот незадача. Ольга подарила ему те самые носки и трусы, которые в последнее время мужчины хейтят на просторах Сети в разных мэмах и скетчах на ровне с гелем до и после бритья и прочим традиционными подарками в Сети за слишком банальное решение.

Единственным оправданием для Ольги стало то, что носки были от Versaceи "труселя" от Dolce & Gabbana.

Судя по подписи к Сторис Давид пообещал дать "ответку" своей возлюбленной ведь уже не за горами 8 марта – Международный женский день.

Добавим также, что в скором времени блогера в компании Кристины Асмус можно будет увидеть на ТНТ в одном из новых выпусков Comedy Club.

Теперь фанаты ждут, как же Харламов и Воля пройдутся по новым отношения Бузовой.