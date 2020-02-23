Паромы – реальная альтернатива Ларсу для Армении — NovostiNK — Новости Армении



23 февраля 2020, 13:21 — NovostiNK Паромы, паромные переправы, безусловно, являются реальной альтернативой КПП “Верхний Ларс”. Подобное мнение выразил NovostiNK директор Института энергетической безопасности Ваге Давтян.

“В первую очередь для крупных армянских экспортеров и импортеров. Для них более целесообразны грузоперевозки железнодорожным транспортом, который позволяет перевозить большие объемы грузов, чем это возможно посредством автотранспорта. Учитывая же единственный выход армянской железной дороги на грузинские порты, паромы становятся для Армении поистине незаменимыми”, — считает он.

Согласно Давтяну, Армении следует предельно четко оценить техническое состояние простаивающих в Керченском проливе после ввода в эксплуатацию Крымского моста российских паромов. По его оценкам, стоимость одного судна, способного перевозить до 40 вагонов, производства 80-х гг. прошлого века колеблется в пределах $3 млн. Новый паром стоит раза в четыре дороже. И насколько можно понять по заявлениям членов правительства, переговоры идут вокруг приобретения двух судов.

По предварительным расчетам, сопровождаемое конкурентной тарифной политикой ЮКЖД, задействование паромов, позволит Армении разгрузить Верхний Ларс на 25-30%. Соответственно, по его оценкам, вопрос должен решаться комплексно с привлечением армянского и грузинского железнодорожного оператора, управляющей паромами компанией, с учетом интересов Армении.

При этом, согласно эксперту, у правительства Армении нет ни необходимых кадров, ни институтов для правильного определения и подачи национальных интересов страны. Меж тем, помимо основного логистического маршрута порт Кавказ – Поти, в перспективе вполне возможно разработать и задействовать направления Поти-Констанца, Поти-Бургас и Поти-Ильичевск.

“На мой взгляд, приобретению Арменией паромов мешает отсутствие государственного мышления. Меж тем, сегодня более чем очевидно, что обеспечение новых логистических направлений — одна из основ обеспечения экономической выгоды. Армении давно необходимо на уровне соответствующей концепции серьезно озаботиться собственной транспортно-логистической безопасностью. Существующий документ давно устарел и, безусловно, нуждается в обновлении с целью обретения возможности последующей реализации”, — подытожил Давтян.

Давид Степанян

Источник: NovostiNK