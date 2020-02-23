Химики доказали неэффективность проветривания помещений

Загрязнение воздуха в комнатах или производственных помещениях никуда не исчезает.

Загрязнение воздуха в комнатах или производственных помещениях не исчезает после проветривания. К такому выводу пришли ученые из Торонтского университета.

Во время интенсивного проветривания пыль со всеми вредными микрочастицами не вылетит из окна вместе с потоком воздуха, а лишь осядет на стенах и предметах мебели, а потом вновь поднимется в воздух. Так что эффект от проветривания будет лишь кратковременным, считают ученые.

Для своих опытов они отобрали 19 самых распространенных в домах летучих химических веществ, наиболее вредных для здоровья, в том числе карбоновые и октановые кислоты, а также аммиак.

В эксперименте участвовали несколько человек, которые занимались разнообразной домашней работой — готовили еду, стирали, убирали. Ученые сделали замеры воздуха на наличие искомых 19 веществ. На втором этапе они проветрили помещение, открыв окна и двери на 30 минут, и снова замерили состав воздуха.

Результат оказался неожиданным: даже длительное проветривание не способствовало очищению воздуха. Уровень вредных химических веществ спустя всего несколько минут становился таким же, как до притока свежего воздуха.

Все поверхности в помещении — шторы, мебель, полы, посуда и все остальное — становятся для летучих химических веществ своеобразными хранилищами, которые удерживают химические вещества в наших домах.

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