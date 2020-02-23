Госбанки Турции тратят более одного млрд долларов на поддержку лиры

Банки продают доллары за лиры, так как валюта вновь подвергается давлению из-за эскалации военных столкновений в Сирии и опасений по поводу экономической политики.

Государственные кредиторы наводнили рынок долларами в четверг, продав около 800 млн долларов, сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на двух трейдеров, знающих об этом деле. Этот шаг был последним за последние дни и недели, направленным на стабилизацию валюты.

Агентство отмечает, что турецкая лира достигла самого низкого уровня с мая прошлого года после столкновения турецких военных и армии президента Башара Асада в северо-западной сирийской провинции Идлиб, где Турция поддерживает исламистских боевиков против Дамаска. Два турецких солдата погибли в бою в четверг.

МИД России в четверг предупредил, что Турция должна отказаться от поддержки боевиков в Идлибе, что чревато эскалацией конфликта. Москва поддерживает наступление Асада с воздуха, указывает ТАСС.

При этом лира упала на 0,3% до 6,11 за доллар по состоянию на 11:31 утра по местному времени в Стамбуле в пятницу. Инвесторы обеспокоены тем, что напряженность в Сирии и свободная денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика, направленная на стимулирование экономического роста Турции, могут привести к дальнейшей финансовой нестабильности. Лира потеряла более 35% по отношению к доллару после валютного кризиса в 2018 году.

Поддержка лиры государственными банками — это тактика затягивания, призванная подменить решение реальных экономических проблем Турции, заявил в комментарии в Twitter старший экономист шведского банка Handelsbanken Эрик Мейерссон.

Кроме того, Центральный банк Турции снизил процентные ставки на 50 базисных пунктов, или 0,5 процентных пункта, до 10,75% на этой неделе, сократив расходы по займам для шестого заседания подряд. Экономисты рассматривают снижение ставок как попытку «лёгкого решения проблемы» для стимулирования экономики после серьезного спада, вызванного валютным кризисом. Вместо этого власти должны проводить структурные реформы, чтобы обеспечить устойчивый рост, говорят они.

Процентные ставки в Турции сейчас отрицательные, если учитывать годовую инфляцию, которая в январе составила 12,2%.