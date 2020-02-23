«Сделал из творчества бизнес»: Сергей Мазаев рассказал, почему песни Шнурова нравятся людям

По словам лидера коллектива «Моральный кодекс» Сергея Мазаева, у его коллеги Сергея Шнурова большое количество поклонников, так как тот сделал из своего творчества чистый бизнес. Лишь его дебютные альбомы были со смыслом, подчеркнул музыкант. Шнурову удалось «усовершенствовать эстетику» таких групп, как «Medness» и «Бригада С». Что касается песен исполнителя, то их сложно назвать новыми – даже коллектив Мазаева в свое время имел в репертуаре подобные композиции, но успеха им достичь не удалось. Кроме того, лидер «Ленинграда» хорошо зарабатывает с помощью социальных сетей.

Мазаеву подобных заработков достичь попросту не удастся, ведь у Шнурова на данный момент более молодые поклонники. В целом, Instagram сейчас предпочитает совершенно другое поколение. В заключении музыкант назвал своего коллегу очень харизматичным исполнителем, а также хорошим бизнесменом.

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