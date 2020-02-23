Врача зовите срочно!: невеста гостя Comedy Club довела Волю и Харламова до нервного срыва (ВИДЕО)

Юрий Толочко показал кадры с медового месяца с женщиной-киборгом в Тайланде.

В конце минувшего года стало известно, что режиссер и телеведущий Юрий Толочко, известный своим рельефным телом, по уши влюбился в женщину-киборга и даже сделал ей предложение.

На своей странице в Instagram он по сей день делится видео и фото, демонстрируя свои нежные чувства к резиновой кукле.

Судя по кадрам записи, он даже отправился с ней в медовый месяц в Таиланд, после чего иецхэзжн вернулся в Астану, где продолжает окружать свою возлюбленную внимание и любовью.

На этом фоне на просторах Сети буквально новую популярность обрел выпуск Comedy Club, в котором гостем шоу как раз стал Юрий и его Марго. Тогда ведущие шоу Гарик Харламов и Павел Воля были шокированы такой новостью.

При этом у них появился неподдельный интерес, что же Толочко содвинуло на такое решение, решив выяснить все интимные подробности его жизни.

"Уже полгода Юрий встречается с женщиной-киборгом по имени Марго… Некоторое время назад Юрий сделал ей предложение руки и сердца… Я серьезно сейчас говорю. Это прям сериал какой-то… Однако Марго согласилась не сразу. Она дала согласие только после того, как Юрий подарил ей машину", — говорит Харламов, представляя гостя шоу.

"Тебя резиновая баба развела на машину", — удивился Воля, добавив, что "она (Марго) еще и мялась".

Пока Воля продолжал удивляться происходящему, Харламов отметил, что "в принципе это классно", потому как ее никто не уведёт, "максимум робот Федор где-то передернул".

Между тем на вопрос ведущих, как же Юрий познакомился с Марго, качок пояснил, что практически вырвал ее из лап обидчика в одном из ночных клубов.

"Врача зовите срочно. Нужен врач, срочно", — тут же выпалил Гарик, намеривая уйти за кулисы. Примечательно, что Харламов был настолько шокирован женитьбой на Марго даже забыл, о чем хотел сказать.

Между тем далее вскрылся странный факт присутствия рядом с марго еще одного мужчину, которые практически проговорился об "интересных отношения с Юрием и Марго, но Толочко резко осек его, заявив, что вовсе не знает, что он тут делает.

Неодушевленная невеста гостя Comedy Club вызвала гамму эмоций у интернет-пользователей. Многие разразились проклятиями в адрес подобных персонажей, готовых позориться на весь мир ради хайпа. А кто-то нашел лишний повод посмеяться.

"Хочу сдать резиновую бабу в магазин.. А что не так ? Латекс ? Подогрев? Вибратор ? Нет, все хорошо… Что же не так? Не даёт…", — вспомнил анекдот в тему юзер под ником DocDoc.

Как ранее писал Topnews, уроки соблазнения модели с Волей и Харламовым "взорвали" Сеть.