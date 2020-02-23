Британку выгнали из бассейна из-за слишком сексуального купальника (ФОТО)

Девушка покинула фитнес-центр из-за унизительной дискриминации ее тела.

В Великобритании в спортивном комплексе в городе Аксбридж одну из посетительниц попросили прикрыться из-за того, что несколько женщин сочли ее купальник чересчур откровенным. Об этом пишет британская газета The Sun.

По данным издания, 23-летней британке Карер Николь Бернардокки предъявили претензию менеджеры фитнес-центра после того, как посетительницы бассейна пожаловались из-за слишком высоких прорезей для ног в ее иецхэзжн купальнике.

Отмечается, что вначале девушка отправилась в этом купальнике в бассейн, а после перед тем как пойти в сауну в компании своего жениха и его брата отправилась в раздевалку, где наткнулась на осуждающие взгляд посетительниц спорткомплекса.

"Перед походом в сауну я зашла в раздевалку, где несколько мамаш окинули меня осуждающим взглядом. Но я не придала этому особого значения", — рассказывает девушка.

В результате к ним в парную постучалась менеджер, попросив прикрыться полотенцем. Эту просьбу она посчитала оскорбительной, так как плотный купальник не показывал ничего лишнего. Даже молодой человек Карер заявил, что это «дискриминация ее тела».

Девушка решила покинуть фитнес-центр вместе парнем, поскольку у нее не было выбора и «это было унизительно». Она не согласилась с тем, что выглядит «неподобающе» для посещения бассейна.

"Все это было очень унизительно. Если у меня сексуальное тело, это не значит, что я выгляжу неподобающе для бассейна", — заявила девушка.