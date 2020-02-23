Apple: коронавирус может помешать выполнить планы продаж

Спрос на продукцию компании в Китае, одном из крупнейших рынков компании, сократился.

Вспышка коронавируса негативно отразится на доходах Apple, поэтому компания не сумеет достигнуть запланированного уровня продаж.

Ранее в Apple прогнозировали, что ее выручка в текущем квартале составит 63-67 млрд долл. Новый прогноз не опубликован, но руководство компании успокаивает инвесторов: снижение не продолжится долго.

Спрос на продукцию компании в Китае, одном из крупнейших рынков Apple, сократился; в других регионах он по-прежнему соответствует ожиданиям. Кроме того, есть определенные сложности в работе поставщиков Apple в Китае; они могут временно ограничиить мировые поставки iPhone.

В 2019 году продажи смартфонов компании росли быстрыми темпами. Так, в четвертом квартале 2019 года они увеличились почти на 8%, до 56 млрд долл. В Apple утверждают, что компания уже возобновляет работу на территории Китая — в частности, постепенно открывает закрытые ранее магазины.

Оптимизма компании добавляет растущая популярность умных часов Apple Watch. По данным Strategy Analytics, в 2019 году продажи Apple Watch выросли на 36% и составили 30,7 млн единиц по всему миру. Для сравнения: швейцарские часовые бренды в общей сложности за тот же период продали 21,1 млн часов, на 13% меньше, чем годом ранее.

Источник