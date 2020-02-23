Первую часть российских комплексов «Панцирь С1» доставили в Сербию

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ЗРПК «Панцирь-С1» отправляется на огневую позицию

Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Сербия в субботу, 22 февраля, получила первую часть комплексов «Панцирь-С1», передает «Интерфакс».

Как отмечается, доставили комплексы в Сербию российские самолеты Ан-124 «Руслан».

По словам главы Минобороны Сербии Александра Вулина, «Панцирь-С1» поможет государству укрепить оборону «путем усиления потенциала сдерживания». Кроме того, российский комплексы позволят стране сохранять нейтралитет в военном отношении.

Предполагается, что контракт на поставку одной батареи комплексов ПВО был заключен в прошлом году.

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