Губернатор Томенко проникновенно поздравил с Днем защитника Отечества

Виктор Томенко записал видео-поздравление всех, кто празднует День защитника Отечества. В нем он поздравил тех, кто воевал, и тех, для кого защита Отечества стала делом жизни — военнослужащих, а также сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности. Говорил он с душой и получил массу положительных комментариев со стороны подписчиков в Instagram, где и была размещена видеозапись поздравления.

Виктор Томенко и волонтеры.

@gubernator_tomenko

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Дорогие друзья. Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Многим поколениям россиян выпало сражаться за Родину. Мы гордимся их мужеством, помним их подвиги и рассказываем о них нашим детям.

2020 год для России особый, это год памяти и славы. Год 75-летия великой Победы. Алтайский край — родина сотен тысяч солдат Великой отечественной войны, участников боевых действий в Афганистане и в других горячих точках, верных сынов Отчизны.

Особые поздравления сегодня тем, для кого защита Отечества стала делом всей жизни. Нынешнее поколение солдат и офицеров вооруженных сил, правоохранительных органов, органов безопасности — надежный оплот нашей страны.

Желаю всем защитникам Отечества здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

Пост губернатора прочитали более 9,5 тыс. человек. Десятки людей оставили комментарии — в основном, это ответные поздравления.

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