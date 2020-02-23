Специалисты НАСА считают, что под поверхностью Марса есть жизнь

Уже летом НАСА готовит к запуску нового марсохода, вес которого составляет аж 1 025,12 килограммов. Ученые надеются, что удастся собрать образцы грунта красной планету и благополучно доставить их на Землю, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Самое большое ожидание специалистов заключается в том, чтобы найти свидетельства существующей или вымершей жизни. Как стало недавно известно, абсолютно все специалисты считают, что жизнь если и имеется, то глубоко под поверхностью Марса. Об этом высказались участники конференции Mars Extant Life о потенциальной астробиологии на Красной планете. Поверхность планеты – худшее место для поиска хоть какой-то жизни. Дело в окислительной и радиационно-тяжелой почве, которая не способна долго держать воду.Эксперты желают изучить марсианские пещеры, однако для этого потребуется создавать специальных роботов. Это весьма сложный и дорогой проект. Сейчас более важно найти грунтовые воды и химические следы существования жизни. Если марсоход не справится со своей задачей, то останется только всем ждать, пока НАСА не организует отправку людей на Красную планету. Эта миссия запланирована на 2035-2036 годы.