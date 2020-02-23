Волта Алгарве-2020. Этап 4. Мигель Анхель Лопес побеждает на Алто ду Мальяо

Атаковав за 500 метров до финиша на крутом участке финального подъема Мальяо, Мигель Анхель Лопес записал на свой счет первый успех в году, выиграв 4-й этап многодневной гонки «Волта Алгарве».

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— Я нацеливался на этот этап, потому что знал, что могу показать хороший результат на финальном подъеме. Действительно, гора достаточно короткая, но, при этом, очень крутая и сложная. Было много атак в финале, но я решил подождать до последних 500 метров, после чего атаковал сам из группы лидеров. Я создал просвет, после чего на заключительных 200 метрах сделал все возможное для того, чтобы сохранить преимущество. Я очень рад, что одержал победу, она означает, что вся та огромная работа, которая была проделана зимой, была сделана правильно. Это моя первая гонка в году, и она является важным тестом на старте сезона. Вся команда сегодня великолепно отработала, товарищи оказали мне мощную поддержку, и я рад завершить их усилия победой. Завтра у меня будет еще один важный тест на индивидуальной гонке, я хочу проехать ее как можно лучше, — сказал Мигель Анхель Лопес.

— Мы настраивались попробовать что-то сделать на этом этапе, потому что знали, что Мигель Анхель находится в хорошей форме после двух тренировочных сборов в январе и феврале. Огромный объем работы был выполнен, и мы хотели увидеть его уровень в этой точке сезона. Команда очень здорово выступила сегодня, ребята были рядом с Мигелем Анхелем, когда мы проходили Мальяо в первый раз, и позднее, на опасном и технически сложном спуске. В финале все зависело от силы в ногах, и наш лидер продемонстрировал, что он очень силен. Мы все очень рады этой победе, для нашей команды это отличный старт сезона! – добавил спортивный директор Бруно Ченьялта.

Четвертый этап многодневки «Волта Алгарве» стал последним горным этапом гонки: пелотон преодолел 169.7 км от Албуфейры до Мальяао с пятью категорийными подъемами на дистанции. Когда гонка достигла Алто ду Мальяо в первый раз, отрыв дня был настигнут, после чего сразу же начались атаки фаворитов. Однако, никому убежать не удалось, и основная группа воссоединилась на спуске перед тем, как разыграть победу на этапе на финальном восхождении к Мальяо.

До заключительного километра основные фавориты держались вместе, а решающая атака последовала со стороны капитана «Астана Про Тим» Мигеля Анхеля Лопеса за 500 метров до финиша.

После своей победы лидер «Астана Про Тим» поднялся на 4-е место в генеральной классификации. Перед заключительным этапом Лопес уступает всего 1 секунду текущему лидеру Ремко Эвенпулу, который сегодня финишировал третьим.

Последний, 5-й этап многодневки пройдет завтра: это будет индивидуальная гонка на 20.3 км в городе Лагоа.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM