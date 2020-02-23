«Каспаровский стрелок»: Россиянин не давал проехать машинам, угрожая пистолетом

По словам местных жителей, неизвестный работает водителем автобуса и «ужасно пьет»

В соцсетях Армавира появилось видео, на котором неизвестный выпивший мужчина с помощью оружия перегородил дорогу транспорту на Каспаровских дачах, сообщает «ЧП Армавир».

На кадрах видно, как мужчина, пошатываясь, достал пистолет и направил его в сторону автомобиля, дорогу которому он перекрыл. После этого водитель машины предпочел не вступать в конфликт с неизвестным и отъехал назад.

Агрессора в социальных сетях уже назвали «Каспаровским стрелком». По словам местных жителей, неизвестный работает водителем автобуса и «ужасно пьет».