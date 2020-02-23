АТОР: Внешнеполитический фактор повлиял на бронирование туров в Турцию

Ломидзе рассказала, что с начала акции раннего бронирования 2020 года Турция лидировала по продажам с большим отрывом от других направлений, сообщают РИА Новости.

«Однако после определённой политической напряжённости, которая появилась между нашими странами, люди стали опасаться, что в какой-то момент Турцию для граждан РФ закроют. Мы стали получать вопросы от туристов, можно ли её бронировать, не безопасно ли это, не отменят ли тур в последний момент», — прокомментировала ситуацию Ломидзе.

При этом она подчеркнула, что Турция по-прежнему лидирует и остаётся направлением номер один на летний период, хотя динамика продаж путёвок снизилась. «Люди мониторят ситуацию и ждут, что будет происходить во внешней политике», — считает собеседник.