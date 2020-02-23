Похудевшая Лолита показала фигуру в купальнике

Вот уже несколько месяцев певица находится на этапе развода. Расставание с Дмитрием Ивановым обернулось громким скандалом и очень сказалось на внешнем виде звезды.

56-летняя Лолита Милявская никогда не слыла скромницей: певица часто выбирает яркие костюмы, которые весьма отчетливо демонстрируют ее пышные формы. Звезда уверена, что ей нечего стесняться. Она гордится внешностью и регулярно делится с подписчиками новыми образами. Сегодня же Лолита решила оголиться на фоне джакузи.

Артистка облачилась в белоснежный купальный костюм с узором в виде ожерелья и сняла себя в зеркале на камеру телефона. Милявская поделилась с публикой дальнейшими планами в отношении концертов, а также рассказала, что собирается перед этим поплавать в бассейне. Певица отметила, что не любит заниматься спортом, но старается заставлять себя, так как это полезно для здоровья.

«Не люблю игры в здоровый образ жизни. Я прислушиваюсь к организму! Если он сказал: «Милявская, ты должна плавать через «не хочу», иди! Тебе еще работать и работать!», с удовольствием подчиняюсь», — призналась звезда.

Подписчики звезды тут же осыпали артистку комплиментами, заявив, что она выглядит похудевшей и остается в отличной форме. «Мне бы так выглядеть в свои 53! Вы — супер»; «Лолита у меня буря эмоций от вашей красоты! Я вижу, какую силу воли вы проявляете. От души желаю вам быть самой счастливой!»; «Как же вы похорошели и помолодели, просто невероятно», — заметили почитатели звезды.

Тем не менее, многие негативно восприняли такую открытость со стороны певицы. Неравнодушные сочли подобные видео неприличным контентом для взрослой женщины, а некоторые посоветовали звезде обратиться за помощью к специалистам. Более того, злопыхатели принялись осуждать Лолиту за споры с бывшим супругом.

Напомним, что некоторые время назад Милявская обнаружила, что Дмитрий Иванов изменяет ей. Артистка случайно наткнулась на переписку экс-возлюбленного с любовницей и решила подать на развод. Лолита надеется, что суд признает их брак с тренером по сквошу фиктивным — певица убеждена, что Дмитрий лишь пользовался ее материальными благами.

К счастью, одиночество Лолы длилось недолго. У Милявской уже появился новый избранник, вместе с которым она ездит в путешествия. Правда, личность возлюбленного звезда предпочитает скрывать. «Пока не произойдет каких-то глобальных моментов, и на моем пальце не засверкает помолвочное кольцо, не вижу смысла что-то комментировать и рассказывать. Ведь порой даже не знаешь, что будет завтра», — признавалась ранее «СтарХиту» Милявская.

Фото: Legion-Media