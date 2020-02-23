Россияне заняли денег на подарки мужчинам

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Средняя сумма займа, оформленного россиянами в микрофинансовых организациях на подарки к 23 февраля, состаляет порядка 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Юником 24».

По подсчетам аналитиков, больше всего таких ссуд взяли в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Татарстане. Большинство заемщиков (70 процентов) не будут тратить всю сумму на подарки, а ограничатся только 30-50 процентами взятого кредита. «Среди подарков лидируют строительные материалы, техника, спортивные товары, алкоголь, парфюмерия», — уточнили специалисты.

Ранее сообщалось, что самым популярным подарком ко Дню защитника Отечества стали бритвы и триммеры, а средний чек на их покупку в 2019 году упал на 28 процентов с 2196 до 1580 рублей. На втором месте по популярности оказались носки, средний чек за которые составил 282 рубля, опустившись за год на 19 процентов. Замыкают тройку брючные ремни со средним чеком в 1207 рублей, причем средний чек за ремни в 2019 году вырос на 25 процентов.