День защитника: Сергей Мазаев сбегал со службы на съемки, а Владимир Пресняков пил водку с командиром

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса смогли примерить военную форму не только на экране, но и в жизни. О своем армейском опыте популярные артисты рассказали в передаче «Звезды сошлись».

Несмотря на все тяготы службы и строгость со стороны офицерского состава, большинство гостей студии об армии вспоминали с теплотой. Артисты не всегда получали поблажки, даже будучи уже знаменитыми, но всегда находили лазейки, чтобы выйти сухими из воды. Так, 60-летний Сергей Мазаев рассказал о том, как он сбежал в самоволку ради съемок в известном фильме «Место встречи изменить нельзя».

«Мне позвонил друг и сказал, что нужно сыграть музыканта. Платили хорошо, ну, я и убежал на два дня. Там я видел знаменитых актеров, на второй день приехал Владимир Высоцкий», — делится Сергей.

Удалось Мазаеву увидеть и самого Брежнева: тогда в составе военного оркестра музыкант нередко участвовал в главных городских парадах столицы. По словам певца, эти годы были лучшими в его жизни.

Положительно об армии говорит и Владимир Пресняков-старший, который изначально служил в спортивной роте. Зная, что он весьма успешный музыкант, командир попросил Преснякова оценить талант его сына. После этого жизнь Владимира Петровича стала похожа на «солдатский рай». «Командир нашей роты наливал мне водки и кусок сала давал. И так было постоянно», — признается артист.

А вот Егору Кончаловскому в армии повезло меньше. Будущий режиссер служил в кавалерийском полку, где регулярно убирал за лошадьми навоз и шил для них амуницию. Были трудности и с питанием. Кончаловский уверен, что изначально получал не самую лучшую еду из-за низкого статуса. «Первые полгода я был в учебке. У нас был завтрак 15 секунд, обед — 30 секунд. Поэтому мы в суп валили кашу и компот, и сразу все ели. А если кто-то не успел съесть, то всех наказывали», — рассказывает режиссер.

Успел отдать долг родине и солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер. По словам артиста, его из армии ждала не только девушка, но и парень, ведь они со Стасом Костюшкиным только создали дуэт. Клявер часто уходил в увольнения, чтобы встретиться с коллегой и продолжить работу над проектом.

К слову, сын Дениса — Тимофей решил пойти по стопам отца и только недавно принял присягу. Молодой человек уже прошел курс молодого бойца, выучил устав и готовится к соревнованиям. «Я скучаю по нему. Но у меня сын в армии, считай, с четырех лет — он занимается тхэквондо и в 17 лет стал чемпионом мира» — гордится наследником Клявер.

Были в студии и те, кто избежал армейских будней. Например, актер Виктор Добронравов признался, что на службу его не пустил отец. По мнению артиста, на это повлияли непростые времена, которые не внушали доверия родителю. Однако Виктор отметил, что всегда сожалел об упущенной возможности, ведь он считает делом чести — служить своей стране.

Фото: Legion-Media, кадры из программы «Звезды сошлись»