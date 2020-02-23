Стал известен представитель Украины на Евровидении (ВИДЕО)

65-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, Нидерланды.

Определился украинский участник на «Евровидении — 2020». По результатам финального голосования , Украину на конкурсе представит фольктроник-группа Go-A.

Коллектив победил в финальном шоу, став фаворитом, и у жюри, и у зрителей, обойдя дуэт Tvorchi, певиц KRUTь, Jerry Heil, а также солистов Khayat и Дэвида Аксельрода.

Группа Go-A исполняет музыку в стиле электрофолк. В своем звучании коллектив совмещает украинский вокал, танцевальный бит и африканские барабаны.

По результатам жеребьевки выступит во второй половине первого полуфинала конкурса, который состоится 12 мая.

65-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, Нидерланды. Именно эта страна выиграла конкурс в 2019 году, победу ей принес Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Конкурс пройдет под лозунгом Open Up («Откройся»).

Украина в прошлом году не участвовала в песенном конкурсе из-за скандала вокруг победившей в национальном отборе украинской певицы Maruv (Анна Корсун). Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) выставила певице жесткие условия ее участия в песенном конкурсе, включая ряд политических требований, принять которые исполнительница отказалась принять.

В результате организаторы отбора предложили отправиться на "Евровидение-2019" двум другим финалистам, занявшим второе и третье места, но и они ответили отказом. После этого демарша НОТУ решила отказаться направлять своего представителя на конкурс.