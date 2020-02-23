В блокчейн-рейтинг Forbes впервые вошла компания из России

Национальный расчетный депозитарий вошел в список активно использующих технологию распределенного реестра компаний, годовой доход капитализация которых превышает один миллиард долларов.

Forbes обновил рейтинг компаний, которые активно используют в своей деятельности блокчейн. В числе организаций, годовой доход или капитализация которых превышает 1 млрд долл., впервые оказался Национальный расчетный депозитарий. Среди компаний, которые ранее уже вошли в этот перечень, — такие гиганты, как IBM, BMW, Amazon, Facebook, JPMorgan и Credit Suisse.

В ноябре 2018 года НРД совместно со Сбербанком и МТС выпустил облигации на блокчейне. Одновременно состоялось погашение номинальной стоимости выпуска коммерческих бондов МТС объемом 750 млрд руб.

После нескольких пробных проектов центральный российский депозитарий ценных бумаг создал децентрализованный цифровой депозитарий D3ledger для хранения и обмена криптоактивами и провел тестовые выпуски облигаций на блокчейне, отметили в Forbes.

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